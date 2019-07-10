Мы должны вернуть Генпрокуратуру на службу народу, а не олигархам, - Цырдя

Генеральная прокуратура в Молдове была центром «мафиозной каракатицы», а сам генпрокурор создавал альянсы, свергал правительства и сталкивал лбами партии.

Об этом сегодня, 9 июля, выступая с парламентской трибуны, заявил депутат от ПСРМ Богдан Цырдя. Социалист с возмущением напомнил, что в 2016 году Эдуард Харунжен был назначен генеральным прокурором президентом, чей срок полномочий к тому моменту истек. Помимо этого, Харунжен являлся членом Совета прокуроров, что для вступления на эту должность было категорически запрещено законом.

Цырдя также перечислил некоторые «достижения» нашей страны при прокуроре Харунжене, поставив на место демократов и представителей партии «Шор», взывавших к соблюдению регламентов и статуса правового государства, сообщает АиФ Молдовы.

– У нас, в Молдове, нет правового государства. У нас нет Конституции, нет закона. РМ и государственные учреждения вышли из рамок правового поля. Генеральной прокуратуре был выдан вотум недоверия, она больше не служит народу. Мы должны вернуть ее на службу народу, а не олигархам, – заявил Богдан Цырдя.