Галина Бостан: Генпрокурор должен быть уволен в соответствии с действующим законодательством

Исполнительный директор Центра анализа и предупреждения коррупции Галина Бостан утверждает, что ст. 25 Конституции предусматривает, что генеральный прокурор может быть отправлен в отставку указом президента по предложению Высшего совета прокуроров (ВСП). По ее словам, генеральный прокурор должен быть отправлен в отставку в соответствии с действующим законодательством. Об этом говорилось на TV8, передает IPN.

„Все дороги ведут в ВСП и здесь, среди членов ВСП, есть министр юстиции, с помощью которого можно действовать, три представителя гражданского общества, и я предполагаю, что в этих условиях, с соответствующими аргументами, необходимо действовать таким образом, чтобы было получено решение ВСП”,- заявила Галина Бостан.

Вице-председатель парламента Ион Чебан заявил, что если раньше будет затягиваться, не исключено, что в учреждениях будут уничтожены все доказательства. „Важно, чтобы учреждение прокуратуры действительно работало независимо, прозрачно и занималось тем, что должно, но не политическими заказами, которые произошли в последнее время. Не через прокуратуру по телефону, правосудие по телефону, наказание тех, кто неудобен”, - заявил политик.

Вице-председатель парламента Михай Попшой сказал, что хотел бы, чтобы Эдуард Харунжен добровольно ушел с должности. По его словам, прокуратура давно должна была „освободиться”. „У нас было достаточно терпения, и мы сделали этот шаг сознательно. Мы не освобождаем прокуратуру, чтобы поставить туда нашего человека, мы не освобождаем прокуратуру, чтобы наказать наших политических оппонентов и создать политических заключенных, как это делали до нас. Мы не планируем ставить там прокурора, который будет выжимать деньги из бизнесменов. Это не наш план. Наш план состоит в том, чтобы освободить прокуратуру для действительно независимого прокурора”, - отметил вице-председатель парламента.

Парламент констатировал во вторник, 9 июля, отсутствие условий для назначения на должность и рекомендует президенту Игорю Додону издать указ о прекращении служебных отношений генерального прокурора Эдуарда Харунжена.