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Владимир Чеботарь: Любой указ о прокуроре будет незаконным
10.07.2019

Любой указ, касающийся генерального прокурора Эдуарда Харунжена, будет незаконным. Об этом заявил депутат-демократ Владимир Чеботарь. Депутат коснулся возможного указа, которого может подписать глава государства для увольнения Эдуарда Харунжена. Об этом говорилось на canal 2 в контексте инициированной вчера процедуры отставки нынешнего генерального прокурора, передает IPN.

Депутат-демократ утверждает, что возможный указ президента может быть обжалован как во внутренних инстанциях Республики Молдова, так и в Венецианской комиссии, но европейская структура может выдавать только политическое, рекомендательное решение, не имеющее юридических последствий.

Политический комментатор Виталие Катанэ утверждает, что в данном случае очень четко видно, что нарушаются как юридические процедуры, так и фундаментальный принцип разделения властей в государстве. По его словам, здесь возникает проблема, потому что парламентское большинство вмешивается произвольным образом. Виталие Катанэ считает, что парламентское большинство хочет таким образом подчинить себе правосудие.


 
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