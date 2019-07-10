Харунжен прокомментировал свое отстранение от должности

Бывший генеральный прокурор Эдуард Харунжен прокомментировал вчерашнее решение парламента отстранить его от должности.

- Законность и незаконность определяются судом. После моего назначения генеральным прокурором высказались две судебные инстанции – Высшая судебная палата и Конституционный суд ... То, что произошло в парламенте – это политическая декларация. Я не хочу комментировать такие ситуации, потому что они часто встречаются в Республике Молдова... Когда я получу это решение, я смогу более тщательно, более профессионально разобраться, и решу, что делать дальше. Из того, что я вижу, речь идет о нарушении нескольких судебных решений, – сказал Эдуард Харунжен.

По словам бывшего генерального прокурора, решение парламента ни что иное, как политическое решение, передает NOI.

Напомним, что буквально несколько дней назад бывший государственный чиновник сказался больным и был срочно госпитализирован в отделение кардиологии в одной из кишиневских больниц.

Вполне возможно, что на состояние здоровья повлияли появившиеся в прессе предположения депутата ACUM Ливиу Вовк о том, что Харунжен мог сжечь список лиц в отчете Kroll.