Плахотнюка США могут выдать Швейцарии, а Шора выдаст Израиль – Молдове

Олигархи оказались слишком уязвимыми перед возможной экстрадицией на историческую родину.

Во вторник стало известно, что органы уголовного преследования Швейцарии возбудили уголовное дело на имя бывшего лидера молдавских демократов Влада Плахотнюка. Об этом на своей странице в соцсети написал депутат ПСРМ Григорий Новак, который обратился по данному поводу с запросом в Генеральную прокуратуру. По словам Новака, данная информация была представлена и самой ГП еще три недели назад.

Если эта информация подтвердится, то Плахотнюка, имеющего в Швейцарии дом, который расположен в одном из самых дорогих мест в мире, – в пригороде швейцарской Женевы, прямо на берегу озера Леман, так просто в покое уже не оставят. Женевская вилла, к слову, стоит около 75 миллионов долларов, но это не главное, чего может лишиться Влад Георгиевич, если проигнорирует допросы швейцарских следователей. Самые большие проблемы могут начаться ровно в тот момент, когда по запросу Швейцарии Плахотнюка могут объявить в розыск в Интерпол – уголовное преследование это вам не шуточки.

Естественно, маховик правосудия в таком случае может невзначай пригнать Влада Георгиевича из-за океана. Дело в том, что США (в данный момент сбежавший олигарх находится именно здесь, в Майами) свято чтут закон вообще, и запросы Интерпола – в частности. Если кого-то это успокоит, то Плахотнюка первым дело отправят в Швейцарию, но в том случае, если к тому времени на него будет открыто уголовное дело в Молдове и тоже отправлен запрос в Интерпол, то, не исключено, состоится явление Плахотнюка молдавскому народу.

Похожая история с Иланом Шором. Вопреки устойчивому мнению, что Израиль (а именно там, по некоторым данным, находится экс-мэр Оргеева) своих не выдает, есть, как говорится нюансы. Да, Израиль НИКОГДА не выдавал своих граждан, подозреваемых в экономических преступлениях. Но это правило хорошо для тех, кто уже находится на Земле Обетованной, а на него в этот момент заводится дело. Учитывая, что уголовное преследование Шора длилось несколько лет и что оно не завершилось логически исключительно из-за «тормозов», на которые жал через своих прокуроров уже вышеупомянутый Плахотнюк, вполне возможно создание прецедента.

Причем, Шор может оказаться не первым. В данный момент генеральная прокуратура Израиля обратилась в окружной суд Иерусалима (именно эта инстанция рассматривает в качестве первой все прошения об экстрадиции) с прошением объявить подлежащими экстрадиции двух израильско-французских граждан. Их Франция хочет отдать под суд за то, что примерно 10 лет назад они создали сеть компаний, с помощью которых увели из французского бюджета НДС больше, чем на 50 миллионов евро.

Конечно, процесс экстрадиции - многоступенчатый и сложный. А на последнем этапе и вовсе политический. Для того, чтобы человека посадили в самолет и экстрадировали, министр юстиции должен подписать соответствующий ордер. Тем не менее, чем черт не шутит?

В общем, глядишь, совсем скоро оба олигарха вернутся на Родину. Немного не так, как могли бы рассчитывать, но все же. Дома и стены помогают. И окна. И двери на засове.

РОМАН ВЛАДИМИРОВ