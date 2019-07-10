Топ-6 мерзких начальников в Молдове, от которых сотрудники бегут как от чумы

Из-за их невыносимого характера и «пунктиков» у компании, которые они возглавляют весьма дурная репутация.

Работать с начальником, который воспринимает сотрудников не как расходный материал для достижения своего финансового благополучия, а как партнеров — большая редкость. Такие чудо-боссы, благодаря которым приходишь на работу не как на каторгу — существуют, как и те, кто делает рабочий процесс невыносимым. Последних, к слову, так много, что можно их разделить по типажам. Собственно, что мы и сделали.

Некоторые начальники похожи на учителей, у которых отпроситься на уроке в туалет - смерти подобноФото: СОЦСЕТИ

«Пастушья собака»

Да-да, до сих пор встречаются начальники, для которых главная задача — присутствие подчиненных на рабочих местах. Знаете, они похожи на учителей, у которых отпроситься на уроке в туалет - смерти подобно. Так и они бдят! А учитывая, что сегодня не обязательно присутствовать в офисе, чтобы справляться с задачами, а смартфон вполне может заменить компьютер, работа под началом «пастушьей собаки» становится невыносимой, поскольку создается впечатление, что вы трудитесь на режимном заводе.

Одна девушка, сотрудница весьма успешной у нас в Кишиневекомпании, рассказала, что ее начальник раскалялась добела, если кто-то хотя бы на минуту опаздывал на работу. Выговор - это самое мягкое наказание, которое ждало опоздавшую. А в конце неделе список опоздавших с фотографиями «крутили» на большой плазме, установленной на ресепшн.

Не принято было в этой компании и уходить ровно в 17.00. Знакомая рассказала, что начальник пристально следил за теми, кто покидал свое рабочее время ровно по графику. Считалось, что если сотруднику не приходится задерживаться, то у него, собственно, и работы нет и не такой он уж и ценный кадр. Овертайм, естественно, не оплачивался.

«Доходило до того, что, если я отсутствовала на рабочем месте больше 20 минут (вышла в другой отдел, например) меня ждал строгий выговор. Следил постоянно, словно помешанный на времени. Долго я не выдержала», - поделилась как-то девушка.

Трудно приходится сотрудникам компании, начальник которой помешан на ЗОЖ Фото: СОЦСЕТИ

«Рекордсмен»

Популярность этот тип руководителя приобрел у нас в стране примерно лет пять назад, когда случилась массовая истерия по поводу ведения здорового образа жизни, подсчета калорий, 10-километровых пробежек перед началом рабочего дня и прочих зож-шных заморочек. С одной стороны, это, вроде бы, как и хорошо: руководитель якобы заботится о здоровье своих подчиненных, абонементы в фитнес-клуб со скидкой выбивает. Но хорошо - это ровно до тех пор, пока не становится обязаловкой и инструментом для манипуляций сотрудниками.

Моей однокласснице как-то довелось работать у «рекордсмена». Пожалуй, процитирую:

«В начале мне показалось, что я нашла работу мечты. Молодой, спортивный руководитель, который заботился о своих сотрудниках, дарил фитнес-абонементы, постоянно следил за питанием подчиненных, оборудовал в офисе тренажерный зал. Я только со временем поняла, что это не забота, а маниакальное пристрастие. В обед все сотрудники чуть ли не под дулом пистолета отправлялись вместо кафе в тренажерку, вечером - на пробежку, на выходные — либо в фитнес-зал, либо на марафон. На корпоративе из еды — смузии протеиновые коктейли, из развлечений — скалодром. И так неделя за неделей.

«Нас заставили вести дневник питания, а контрольное взвешивание у нас было раз в месяц. Терпели потому что хорошо платил, но я превратилась в неврастеничку, которая боялась лишний ломтик картофеля съесть», - вспоминает одноклассница.

Подвид «рекордсмена» «мастер-классовец». С таким типажом руководителя посчастливилось работать мне. Он не пропускал ни один мастер-класс, который проходил в городе, принимал участие и в он-лайновых тренингах, а потом применял полученные знания на сотрудниках. Очень часто переходил черту, позволял себе лишнее, лез в личную жизнь с советами под предлогом «моего личностного роста». Один из самых мерзких типажей, на мой взгляд.

Дьявол, как говорится, в деталях Фото: СОЦСЕТИ

Человек-настроения

Название такого типажа, как бы говорит само за себя. Если у руководителя хорошее настроение, сотрудники приходят на работу с удовольствием, потому что «человек-настроения» и поможет с советом, и за оплошность не четвертует и за опоздание не отправит на эшафот.

Мой знакомый как-то рассказал мне, что как только его руководитель расставался с очередной дамой сердца. А по его словам таких «дам сердца» его руководитель менял каждый месяц — в офисе все стояли на ушах. Увольнял сотрудников пачками, под самыми идиотскими предлогами из серии: «кофе слишком черный», а «лист бумаги слишком белый». Знакомый поделился, что только по тому как он выходил из лифта секретарь, проработавшая с ним почти 10 лет, могла определить его настрой, и в общем чате сообщала остальным сотрудникам о состоянии шефа.

Лучше даже не пытаться конкурировать с начальником, который все сам! Фото: СОЦСЕТИ

И швец, и жнец, и на дуде игрец

С каждым годом такой тип руководителя, встречается все реже, не хотят люди брать на себя ответственность, не хотят. Тем не менее, он все еще существуют. И, несмотря на его, скажем так, эксклюзивность, работать с ним не легче.

Этот тип руководителя контролирует каждый шаг сотрудников: какие письма отправляются партнерам, как говорит по телефону сотрудник, как готовится контракт. Он никому не доверяет, только потому, что никто кроме него лучше все равно не сделает. Он никогда не отдыхает и не дает развиваться сотрудникам.

Моя подруга работала секретарем у такого мультифункционального, не способного доверять людям босса. Доходило до того, что в разгар переговоров с клиентами, он выходил из конференц-зала, чтобы самостоятельно приготовить кофе. Нет, естественно, он его не подавал, «но так вкусно, как он никто не сможет сварить». Подруга рассказывала, что он даже уборщицам частенько взбучку устраивал, потому что они не так поливают цветы, и не теми моющими средствами пользовались.

«У него все были безрукие, бестолковые и, вообще, он не всегда говорил, что не понимает, почему нам платит зарплату, если все равно все делает он», - делилась подруга. Конечно, работать с таким «профессионалом», который даже банальное заявление сам переделывал, мало кто соглашался. В компании была огромная текучка. В принципе, как и сейчас.

И такое тоже бывает Фото: СОЦСЕТИ

Жеребец обыкновенный

О таких руководителях, в принципе, не принято говорить вслух, потому что немногие сотрудницы готовы признать, что продвинулись по карьерной лестнице не благодаря своим профессиональным качествам, а скажем, хорошим навыкам в несколько другой области. Если такой руководитель «положит на вас глаз» будьте уверены, вы достаточно быстро достигнете карьерных высот, для вас он ничего не пожалеет, но только пока вы ему интересны и сексуально его вдохновляете. Как только на горизонте замаячит свежий объект рискуете потерять все, что «было нажито непосильным трудом»

«Он был молод, хорош собой, не женат. К нему на работу попала по наводке своего друга, с которым также мой будущий шеф дружил. Выслала резюме и сразу же была приглашена на собеседование, которое вел начальник лично. Помню, его прямолинейность тогда заставила меня впасть в ступор — он рассказал, какой успешной может быть моя карьера, взамен — регулярные встречи с ним. Отказалась, потому что понимала, что это ненадолго. Да и в дальнейшем я устроилась на хорошую работу без того, чтобы встречаться наедине с боссом», - поделилась моя соседка.

Старик Козлодоев - довольно популярный типаж мерзкого руководителяФото: СОЦСЕТИ

Старик Козлодоев: он стар – он желает в сортир

Довольно популярный типаж мерзкого руководителя, стоящего во главе, как правило, супермаркетов. Обычно это возрастной дядечка, который все свои силы тратит на тупое подчинение коллектива себе. Да, здесь все подчинено диктату шефа, а народ забит и заглушен. Смех позволителен исключительно в моменты рассказов начальником бородатых анекдотов и «историй из жизни».

Особенно смешно выглядят «молодежные» замашки престарелого руководителя: слэнг и обзор новинок рэп-музыки. Правда, смешно со стороны наблюдать, а сотрудникам приходиться подыгрывать.

Но хуже всего, когда «старичку»-боссу попадает бес в ребро. Методом тыка находится та несчастная молоденькая девочка, которая – по разным причинам – вынуждена его сексуально ублажать. Кто-то не выдерживает и увольняется, а кому-то хватает деревенской смекалки извлечь выгоду из положения: чаще всего, деньги, конечно. При этом обезумевший от последней в жизни любви, шеф в какой-то момент начинает шакалить. Со стороны это выглядит убого и карикатурно.

К слову, у меня была подруга, которая на свою дурь связалась лет 10 назад с таким «стариком Козлодоевым»: его уже давно нет в живых, а о «встречах» с ним она вспоминает исключительно с омерзением.

КСТАТИ

Это далеко не весь список мерзких типажей руководителей. Наверняка, вы его сможете продолжить и дополнить! Ждем!

ЛИДИЯ ТКАЧ