Сбывается самое страшное пророчество Ванги «про пчел»

Трудолюбивые насекомые гибнут в России и по всему миру, как и предсказывала болгарская прорицательница [видео]

Не слышно ж-ж-ж-ж? Не к добру это

Пчелы гибнут. Гибнут массово. Сообщения об этом поступают со всего мира. Россия — не исключение. Согласно информационным сводкам, мор охватил трудолюбивых насекомых в десятках регионах нашей страны. Их трупами, как уверяют очевидцы, усыпаны Башкирия, Марий Эл, Татарстан, Удмуртия, Ульяновская, Курская, Тульская, Брянская Воронежская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Рязанская, Ростовская, Саратовская, Смоленская области, Мордовия, Краснодарский карай, Ставрополье, Алтай.

Беда, которая, казалось, была так далека — где-то в Америке, Азии, в Европе — вторглась и к нам.

Нынешний биологический катаклизм, если его можно так назвать, начался отнюдь не вчера. И не внезапно. Он продолжается, как минимум, уже 13 лет. То, что с пчелами творится неладное, ученые осознали в 2006 году. Тогда стали появляться первые научные работы с тревожными статистическими данными, которые свидетельствовали о заметном — почти двукратном — сокращении количества пчелиных семей в мире за 50 лет. На каждом гектаре при этом оставались работать в среднем 10 процентов имевшихся ранее пчел. Ныне ситуация лишь усугубилась. Усугубилась настолько, что ученые заговорили об экологической катастрофе, а мистически настроенные граждане вспомнили бабу Вангу и Альберта Эйнштейна.

Количество погибших пчелиных семей исчисляется сотнями тысяч.

В одном из давнишних пророчеств, которые приписывают болгарской прорицательнице, Ванга предрекала начало массовой гибели пчел на 2004 год. Что не сильно разошлось с реальными событиями. Даже если она ошиблась, то всего на 2 года. Хотя кто знает, может быть Ванга «увидела» раньше то, чего ученые еще не замечали.

Дальнейший — уже научный — прогноз устрашающий: если пчелы продолжат исчезать нынешними темпами, то к 2035 году их совсем не станет. И тогда можно ожидать, что сбудется пророчество Альберта Эйнштейна, который еще в 40-х годах прошлого века предрекал: через 4 года после того, как вымрут все пчелы, не станет и человеческой цивилизации. Не в меде дело - некому будет опылять растения в том числе и те, которые обеспечивают плодами людей и животных. Страшно...

Итого, 2039 год - дата очередного апокалипсиса. Каких-то 20 лет осталось. Если не спасать пчел. На мух-то, которые скорее всего сохранятся, какая надежда?

Диагноз не ясен

Точные причины пчелиного мора не известны. Ясно лишь одно: он развивается на фоне приходящей в упадок окружающей среды и уменьшения числа медоносных растений. Но скорее всего, как показывают исследования, пчелы мрут от химикатов, применяемых в сельском хозяйстве. От некоторых гибнут непосредственно, отравившись. От других - чуть погодя в результате ослабления иммунитета и последующего заражения болезнями и паразитами, например, смертоносными клещами.

А новейшие — неоникотиноидные — препараты, проникающие в нервную систему насекомых-вредителей, воздействуют на пчел так, что нарушают систему их навигации. Рабочие пчелы «дуреют» и не возвращаются в улья, оставляя там матку с личинками. Обрекая их на голодную смерть.

Гербициды, пестициды, инсектициды — пчелам вредна вся эта сельскохозяйственная химия, которую распыляют, рассыпают и разбрызгивают по полям всей нашей планеты. Она может не убивать напрямую, но способна роковым образом влиять на здоровье и поведение трудолюбивых сборщиков пыльцы и нектара.

Что делать? Ясно что: основательно разобраться в причинах мора, которых может быть несколько. Найти средства и специалистов, способных грамотно проводить исследования и анализы. И что называется, «навалиться» пока не поздно, как в свое время наваливались на эпидемии чумы, холеры, брюшного тифа. Вдруг старина Эйнштейн и баба Ванга были правы?

Без меда проживем, а без пчел - нет.

К президенту Путину обеспокоенные пчеловоды уже обратились за помощью. Направили ему на «Прямую линию», прошедшую 20 июня 2019 года, обращение с просьбой «принять меры» против массовой гибели пчел в России. Подразумевая, что «меры» как-то ограничат применение сельскохозяйственной химии — особенно пестицидов, содержащих неоникотиноиды.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Под подозрением еще и сотовая связь

К вероятным причинам исчезновения пчел некоторые исследователи причисляют электромагнитное излучение. Его источник - сотовая связь, распространившаяся по всему миру.

На вине мобильников и обслуживающих их сетей настаивают экспериментаторы из Университета Пенджаба (Индия). Три месяца они следили за семьями пчел из двух ульев. Пчел в первом улье подвергали электромагнитному излучению от двух мобильных телефонов, которые включали два раза в день на пятнадцать минут. Пчел во втором улье не «облучали». В итоге выяснилось, что в первом улье пчелиная матка отложила в два раза меньше яиц, чем ее «сестра» во втором — не облученном улье. Пчел соответственно стало заметно меньше. Сократилось и количество меда. Более того, некоторые рабочие пчелы из первого улья перестали возвращаться домой после трудового дня. Словно те, которые отравились пестицидами.

Символично, что название одной из популярных сетей сотовой связи имеет отношение к пчелам, в уничтожении которых эта сеть, возможно, тоже принимает участие, как и все другие.

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