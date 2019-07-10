У Kroll запрошен дубликат списка конечных бенифициаров «кражи миллиарда» в Молдове

Об этом заявил вице-спикер парламента, глава названной комиссии Александр Слусарь.

Специальная парламентская комиссия по выяснению всех обстоятельств хищений из банковской системы Молдовы и расследованию случаев банковского мошенничества запросила у компании Kroll дубликат списка конечных бенифициаров «кражи миллиарда».

Об этом заявил вице-спикер парламента, глава названной комиссии Александр Слусарь, выступая в программе «Главный вопрос» на телеканале НТВ-Молдова.

Говоря о публикации отчета Kroll-2, Александр Слусарь сказал, что нельзя сказать, что он очень доволен, потому что пока не получен список конечных выгодополучателей, который вместе с основным отчетом был передан ранее представителям молдавской прокуратуры.

«Сейчас комиссия прилагает все усилия, чтобы вне зависимости от желания прокуратуры получить этот документ - список конкретных выгодополучателей. Мы запросили дубликат этого списка. Мы очень интенсивно работали, и я думаю, что так или иначе мы получим этот список. Очень надеюсь на то, чтобы мы его получим. Хорошо было, если бы его дала прокуратура, но если не даст она, мы все равно его получим», - подчеркнул глава специальной парламентской комиссии по выяснению всех обстоятельств хищений из банковской системы Молдовы и расследованию случаев банковского мошенничества.