Санду: Сыновья экс-министра Филипа участвовали в операциях по отмыванию денег

Премьер-министр Майя Санду заявила, что сыновья бывшего премьер-министра Павла Филипа принимали участие в операциях по отмыванию денег.

Заявление было сделано сегодня на пресс-конференции, которую премьер проводила вместе с представителями Международного валютного фонд.

«В настоящее время мне поступает информация о том, что сыновья бывшего премьер-министра вовлечены в операции по отмыванию денег. Меня это интересует, и мы проведем расследование, если соответствующие службы должным образом выполняли свою работу и сообщали об этих незаконных действиях в учреждения, которые должны быть проинформированы», — сказала Майя Санду.

Напомним, что в конце прошлого года Майя Санду выступила с обвинением в адрес семьи премьер-министра Павла Филипа, уличив ее в монополизации экспорта орехов из республики.