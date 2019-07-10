Рыбалка в Молдове – смертельно опасное занятие, - врач

Каждый год несколько граждан Молдовы заболевают чрезвычайно тяжелой болезнью, связанной с водоемами и грызунами.

Об этом рассказала заведующая реанимационным отделением Инфекционной больницы имени Тома Чорбэ Галина Кирьякова. По словам специалиста, это одно из самых опасных инфекционных заболеваний, порой имеющее фатальные последствия.

- Лептоспироз – это одно из самых тяжелых инфекционных заболеваний, связанных с водой, с источниками воды и с рыбалкой. В прошлом году у нас были случаи заражения, и в этом году у нас в больнице уже побывали заразившиеся рыбаки, - рассказала Галина Кирьякова в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

Инфекционист также отметила, что рыбалка – это не только замечательный спорт и хобби или общение с природой, но еще и серьезная угроза здоровью, особенно в летний период.

- В воду попадают испражнения грызунов, а на нашей коже всегда есть микротрещины. Рыбаки часто стоят в воде, особенно летом в жару, резиновых сапог никто не обувает – зимой случаев заражения, кстати, нет, - пояснила врач.

Однако, по словам эксперта, заболеть можно не только от соприкосновения с водой – обычный поход с ночевкой в палатке также может оказаться небезопасным. Люди берут с собой еду, порой оставляя ее без присмотра, и туда также могут попасть испражнения зараженных грызунов. Врач утверждает, что в этом случае заражение гарантировано.

Лептоспирозы входят в группу острых зоонозных природно-очаговых инфекций, протекающих с поражением почек, печени, нервной и сосудистой систем, а также с развитием геморрагического синдрома и желтухи. После инкубационного периода в течение 8-10 дней поднимается высокая температура 38-40 градусов, появляется головная боль, а также в суставах и мышцах (особенно ног), тошнота, рвота, иногда желтуха, а затем признаки повреждения печени и почек.