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Общество
«Чуть отвлёкся» - у кишиневца украли ноутбук
10.07.2019

Кишиневец написал об этом в Facebook. Кишиневец Карл Луганов сообщил о том, что его обокрали в столице - в подземном переходе на улице Алеку Руссо. Карл лишился рюкзака с ноутбуком, но надеется, что его вернут, и потому опубликовал фотографии парней, утащивших его рюкзак, в социальных сетях.

Станет ли неожиданная известность достаточным стимулом для раскаяния воришек, покажет ближайшее будущее.

Активист с сожалением отметил, что в ноутбуке содержится ценная рабочая информация, с которой ему не хотелось бы расставаться, попросив всех, кто располагает какой-либо информацией о ворах, связаться с ним.


 
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