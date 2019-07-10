Проект «Arena Chisinau» является мошенничеством, - Санду

Премьер-министр назвала проект «Arena Chisinau» коррупционной схемой.

Сегодня, 10 июля, состоялось заседание правительства, на котором обсуждался запущенный правительством ДПМ проект «Arena Chisinau». По словам премьер-министра Майи Санду, у данного проекта, похоже, имеются серьезные проблемы. После первых оценок глава Кабмина отметила, что он, по-видимому, является мошенничеством.

- Реальная стоимость, похоже, является ниже, чем то, что тратит государство, - заявила Майя Санду.

Во всяком случае, пока не были выявлены документы, подтверждающие стоимость проекта, оцененную в 43 млн леев и поднятую позже до 44,5 млн леев. Более того, премьеру не понятно, зачем нужно было выделять под проект 69,2 га земли, когда строительство развертывается всего на десяти гектарах. По ее данным, только на изменение назначения земельного участка было потрачено 90 млн леев, а услуги нотариуса обошлись в 400 тысяч леев.

Но основной изюминкой проекта является то, что данный объект может быть передан частному партнеру в счет долгов государства. Эта поправка была принята предыдущим парламентом в срочном порядке. При этом срок гарантии объекта составляет все один год, подчеркнула Майя Санду.

Премьер-министр добавила, что подобные коррупционные схемы были выявлены и в случае магазинов Duty free, через которые с 2015 по 2019 годы было импортировано товаров на 2,8 млрд леев, 75% которых – незаконно.