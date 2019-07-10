Карты, деньги, два олигарха: Чем запомнился нам первый месяц работы коалиции ПСРМ-ACUM

Времени прошло не много, но за этот короткий период случилось очень много изменений и событий, которые потрясали сознание жителей Молдовы ежедневно.

Кто-то назвал коалицию «ситуативной», недруги же нашли слова куда пожестче. Сочетание «ситуативная коалиция» мне лично не нравится, оно ограничивает коалицию во времени, в свободе действий и предполагает, что мы с вами живем в период некоего полураспада. Это жизненно необходимая коалиция — не слишком научное название, зато точное.

Итак, прошел месяц, как сформировалась жизненно необходимая коалиция социалистов и «акумовцев». Времени прошло не много, но за этот короткий период случилось очень много изменений и событий, которые потрясали сознание жителей Молдовы ежедневно.

Надо валить!

«Политика — это бизнес, страна — это фирма». Так долгое время рассуждали члены Демпартии и претворяли эту мысль в жизнь. Новое парламентское большинство прикрыло лавочку Влада Плахотнюка, поэтому — олигарху номер 1 пришлось экстренно покинуть пределы родины.

Этот побег должен был быть самым ярким и обсуждаемым. На черном ли бизнес-джете улетел или все-таки на машине? В Турцию или через Украину? Под своим именем или под девичьей фамилией матери? Вопросов много, версий еще больше...

По обсуждаемости побег Плахотнюка перебило только растворение в воздухе Молдовы олигарха номер 2 — Илана Шора. Он второй не по важности и не по количеству денег, а по очереди появления на политическом фоне. Сначала появилось сообщение, что в сторону Москвы вылетел частный самолет, на борту которого были пассажиры с фамилией Шор. Потом опубликовали фотографию бывшего мэра Оргеева, который бодро шагает по селу, и сообщение, что Шор работает «на выезде». Далее снова информация о том, что все-таки в стране не осталось ни одного человека с редкими именем и фамилией Илан Шор.

Помимо Плахотнюка и Шора, бежали все, кто понимал, что их деяния законны только для Демпартии. Большинство крупных и средних чиновников уже знали, куда им бежать. Все, кто отличился в выкручивании рук народу на радость Демпартии, заранее приобретали недвижимость для безбедной старости. Покупать карту местности и в спешке выбирать пункт назначения почти никому не пришлось. Они разбежались, разлетелись, умчались в страны, где приготовили себе запасные аэродромы.

Отставки неизбежны

Это был месяц отставок. Дальше, конечно, будут еще чистки, но уже не так активно. Из демократических форпостов осталась только прокуратура. Можно предположить, что так держаться за прокурорские кресла можно только в том случае, что за это либо платят, либо страшно самому пойти по этапу.

Весь июнь и начало июля ни дня не проходило без сообщения, содержащего слова «освобожден от должности». И это правильно! Работать по-новому со старыми порядками не получится. Чиновникам, работавшим на демократов, сложно будет переквалифицироваться в чиновников, работающих на страну, на народ, на будущее государства Республика Молдова.

Новые люди

Отставки, конечно, пока ярче назначений. То, что во главе парламента и правительства женщины — Зинаида Гречаный и Майя Санду — приятный факт. Санду подтянула за собой еще представительниц прекрасного пола в правительство. Плюс в Гагаузии руководить остается Ирина Влах. Так что власть в Молдове приобретает женские черты.

За работой новых чиновников и чиновниц мы еще понаблюдаем, делать выводы пока рано.

Деньги в стране есть, но не у всех

Молдова — страна богатейшая, деньги тут считают миллиардами и не меньше. Ну а как еще объяснить эти дома, виллы, дорогие автомобили, недвижимость за границей, о которых мы узнали?! Народу только и остается, что читать статьи и рассматривать фотографии о том, как жили «демократические» парламентарии, мэры, чиновники, прокуроры, судьи.

За последний месяц народ посмотрел не одну серию фильма «Богатые в Молдове не плачут». Сколько же добра заработали наши «трудяжки» у власти! Всплыли и дома, и офисы, и желтые кожаные кресла, золоченые подлокотники или что там они еще золотой краской покрывали.

Kroll-2: отчет века

Мы его ждали с марта 2018 года, но дождались только после того, как большая часть участников «кражи века» обеспечила себе безбедную старость далеко отсюда. Судя по отчету, не все, кто упоминается в документе, понимали всю серьезность содеянного. Были и те, кто спокойно продолжал жить в Молдове даже при смене власти и еще имел наглость поучать других, как зарабатывать деньги. После того, как Kroll-2 стал общедоступным, чемоданы начала собирать «вторая волна». Стало тесно теперь тем, кто не явно помогал «демократическим силам» Молдовы, но способствовал коррупции.

Отчет Kroll-2 сам по себе занятное чтение. Его надо изучать в Экономической академии. Знать подробности многочисленных схем отмывания и зарабатывания на выемке финансовых средств из банковской системы - дорого стоит.

Скандалы продолжаются. Всплывают все новые и новые подробности, на чьих костях строилась демократия в нашей стране за последние десять лет. А пока, список имен тех, кто зарабатывал на том, что страна беднела, а население сокращалось, растет.

ПАВЕЛ МУНТЯН