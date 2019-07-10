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Общество
Андрей Нэстасе поименно призывает прокуроров уйти с должности – «пока можно»
10.07.2019

Вице-премьер и министр внутренних дел Андрей Нэстасе призывает прокуроров и генерального прокурора покинуть должности «пока можно», передает Трибуна.

В ходе эфира в одной из соцсетей Андрей Нэстасе отметил, что процесс декриминализации и восстановления правового государства является необратимым.

«Среди руководства прокуратуры до сих пор есть те, кто в полной мере внес свой вклад в захват государственной власти диктатором. Как вице-премьер и министр внутренних дел, я хочу сильную и независимую прокуратуру, для которой единственный указ – Закон», – отметил Андрей Нэстасе.

Также вице-премьер отметил, что нынешняя власть хочет не расправы, а справедливости.

«Правовое государство не может  существовать без  компетентных и преданных общественному делу прокуроров. «Я хочу, чтобы все честные и профессиональные  прокуроры  могли снова гордиться своей работой, служить закон у и  гражданам .  Те, кто служил частным интересам, должны уйти!

Анжела Мотузок, Игорь Попа, Адриан Попенко, Штефан Шаптефраць, Николай Киторагэ, Адриана Бецишор, Эдуард Машник, уходите , пока можно.  Эдуард Харунжен, уходи! Уходи сегодня! Не  уничтожайте окончательно прокуратуру!», –  добавил Нэстасе.

Кристина Парфени


 
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