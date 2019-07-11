11 Июля 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Мы доберемся до каждого, кто посягает на публичные деньги и имущество, - Санду
11.07.2019

75% товаров, продаваемых в магазинах беспошлинной торговли, ввезены на территорию Республики Молдова незаконно.

Об этом премьер-министр Майя Санду заявила сегодня, 10 июля, на заседании правительства Молдовы. Она также сообщила, что информация об этой схеме рассекречена и скоро будет обнародована. По расчетам компетентных органов, в период с 2015 по 2019 годы стоимость товаров, импортированных структурами беспошлинной торговли, составила 2,8 млрд леев.

- По оценкам тех же учреждений, 75% объема товаров, продаваемых в магазинах беспошлинной торговли, незаконно ввозятся на территорию Республики Молдова. Там есть больше деталей. Я опубликую этот документ, чтобы все видели, как осуществлялся обход налоговой системы, поскольку существуют законы, которые позволяют это делать, – отметила Майя Санду.

Глава Кабмина обратилась к госслужащим, которые управляют публичными деньгами и имуществом.

- С этого момента государственные служащие, которые несут ответственность за деньги и публичное имущество, должны очень внимательно относиться к тому, как они выполняют свои обязанности, потому что мы доберемся до каждого, кто посягает на публичные деньги и имущество, – добавила Майя Санду.

Премьер также сообщила, что попросила коллег из парламента разработать и зарегистрировать в срочном порядке законопроект, отменяющий торговлю топливом в режиме «duty free», а также магазины, бары и рестораны с режимом «duty free» при въезде в Молдову и Приднестровье. 


 
Количество просмотров:
117
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.