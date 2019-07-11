Мы доберемся до каждого, кто посягает на публичные деньги и имущество, - Санду

75% товаров, продаваемых в магазинах беспошлинной торговли, ввезены на территорию Республики Молдова незаконно.

Об этом премьер-министр Майя Санду заявила сегодня, 10 июля, на заседании правительства Молдовы. Она также сообщила, что информация об этой схеме рассекречена и скоро будет обнародована. По расчетам компетентных органов, в период с 2015 по 2019 годы стоимость товаров, импортированных структурами беспошлинной торговли, составила 2,8 млрд леев.

- По оценкам тех же учреждений, 75% объема товаров, продаваемых в магазинах беспошлинной торговли, незаконно ввозятся на территорию Республики Молдова. Там есть больше деталей. Я опубликую этот документ, чтобы все видели, как осуществлялся обход налоговой системы, поскольку существуют законы, которые позволяют это делать, – отметила Майя Санду.

Глава Кабмина обратилась к госслужащим, которые управляют публичными деньгами и имуществом.

- С этого момента государственные служащие, которые несут ответственность за деньги и публичное имущество, должны очень внимательно относиться к тому, как они выполняют свои обязанности, потому что мы доберемся до каждого, кто посягает на публичные деньги и имущество, – добавила Майя Санду.

Премьер также сообщила, что попросила коллег из парламента разработать и зарегистрировать в срочном порядке законопроект, отменяющий торговлю топливом в режиме «duty free», а также магазины, бары и рестораны с режимом «duty free» при въезде в Молдову и Приднестровье.