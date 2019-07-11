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Экономика
Запрещена продажа топлива в режиме беспошлинной торговли
11.07.2019

Правительство одобрило в среду законопроект об отмене продажи топлива без уплаты НДС и акцизов на контрольно-пропускных пунктах на выезде из Молдовы.

Как передает "ИНФОТАГ", министр финансов Наталья Гавлилица отметила, что именно законодательные положения о продаже топлива в режиме duty free стали одной из причин приостановки программы с МВФ. 

"К тому же, они не обеспечивают равные условия для налогоплательщиков, которые продают топливо на территории страны", - сказал министр. 

Премьер-министр Майя Санду сообщила на пресс-конференции после заседания, что магазины duty free с 2015 г. импортировали товаров на 2,8 млрд. леев ($156,7 млн.), уклонившись от уплаты налогов из-за плохих законов.

"Согласно исследованиям, 75% объемов товаров, проданных в магазинах duty free, попали в страну незаконным путем. Больше деталей общественность сможет узнать к концу дня", - сказала она и пообещала обнародовать рассекреченные документы по данной теме.

Санду отметила, что в них указаны конечные бенефициары, среди которых "известные имена".

Парламент уже принял в первом чтении закон об отмене работы магазинов в режиме duty free на въезде в страну. В ближайшее время закон будет принят во втором чтении. Он предусматривает закрытие магазинов с 1 августа. Магазины на выезде из страны продолжат работу.


 
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