Филип угрожает Санду судом

Бывший премьер-министр Молдовы, и.о. председателя Демократической партии Павел Филип потребовал опровержения от премьер-министра Майи Санду, пригрозив ей судом. Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом он написал на своей странице в facebook.

Филип заявил, что подаст в суд на Санду, если она публично не опровергнет свои заявления о том, что его сыновья были замешаны в операциях по отмыванию денег.

"Когда нынешняя власть критиковала меня или Демократическую партию, я понимал, что они не могут показать свою эффективность и созидание, у них нет видения политики в разных областях. Поэтому, им проще всего им предложить зрелища, если не знают, как предложить хлеба. Но нападать на семью своего политического оппонента, используя подтасовки и непроверенные заявления, это худшее, что может сделать политик. Я сожалею и глубоко разочарован тем, что молдавские политики упали так низко и не имеют ничего святого", - написал Филип.

Заявление Филипа последовало вскоре после заявления Санду. На совместной пресс-конференции с главой Миссии МВФ она сказала, что "появилась информация о причастности сыновей Павла Филипа в операциях по отмыванию денег". Других подробностей она не сообщала.