Конец власти ДПМ в столичной примэрии

По регламенту муниципального совета заседания МСК проводятся не реже одного раза в три месяца. В Кишиневе народные избранники собрались 4 июля впервые за пять месяцев. До этого фракция ПСРМ четырежды подавала заявление и.о. генпримара Руслану Кодряну с требованием созвать заседание для рассмотрения срочных вопросов граждан. Он их игнорировал. Почему согласился на этот раз? Советники-социалисты связывают это с близостью местных выборов и присутствием в повестке дня заседания вопросов, которые могли бы поработать на имидж будущего кандидата в генпримары.

На заседании предстояло обсудить исполнение бюджета -2018 года и поправки в бюджет 2019-го, вопросы организации детского отдыха, реорганизацию лицея Кирилла и Мефодия в воспитательный комплекс лицей-детсад, реорганизацию ряда структур примэрии и утверждение их нового штатного расписания, слияние городского автопарка с электропарком, обустройство сквера памяти погибшего польского президента Леха Качинского, вопросы аренды недвижимости, приватизации, незаконного строительства.

Отставка состоялась

После внесения в повестку дня поправок на первое место советники выдвинули вопрос о вынесении вотума недоверия двум вице-примарам: Нистору Грозаву и Руслану Кодряну, временно исполнявшему обязанности генпримара, а также об объявлении их должностей вакантными. Это предложение социалистов со второй попытки поддержали советники Либеральной партии – в первый раз они выдвинули на пост временного примара кандидатуру своего партийного коллеги, с чем категорически не согласились социалисты. И вот сейчас консенсус был найден и, главное, случай представился – Кодряну созвал, наконец, заседание.

В его повестку дополнительно был внесен также пункт о создании специальной комиссии по выявлению злоупотреблений в деятельности примэрии – планировался внутренний аудит, который позволит МСК определить ущерб, нанесенный деятельностью ставленника Демпартии за последние два года.

Странным образом заседания местного законодательного органа в последнее время обходятся без присутствия главы власти исполнительной. То есть диалог между двумя ветвями столичной власти если и существует, то опосредованный. А жаль, потому что при голосовании 36 советников из 51 по списку за отставку градоначальника, пусть и временно исполняющего обязанности, хотелось бы услышать и мнение другой стороны: самого Кодряну и его сторонников, которые решили отмолчаться.

«Для себя - мудро, для кишиневцев – подло»

Чем же не устраивал муниципальных советников временный глава муниципалитета? Ведь дело не в сиюминутной политической конъюнктуре, как пытаются преподнести это сторонники Демпартии за стенами примэрии, а в продажности и лицемерии самого Кодряну, с самого начала потворствовавшего коррупционерам из высшего эшелона власти. А когда во главе администрации находится скомпрометировавший себя чиновник, это не делает чести самой администрации, потому что, не доверяя государственному институту, люди теряют веру в само государство.

«Мы изначально не были согласны с назначением Кодряну исполняющим обязанности генпримара и подали иск, - утверждал в эфире Accent.tv советник-социалист Александр Одинцов. – Но суд не рассмотрел его, как не рассмотрел и вопрос с назначением и.о. генпримара Сильвии Раду. Поэтому у нас не было возможности отправить этого человека в отставку. Несколько раз мы требовали, чтобы он ушел сам, но наши декларации проигнорировали.

По словам Одинцова то, что Кодряну незаконно в течение двух лет занимал выборную должность, - тягчайшее преступление. Дважды было нарушено фундаментальное право гражданина избирать: когда суд снял Андрея Нэстасе, не дав ему возможность исполнять обязанности мэра, и когда Кодряну, незаконно заняв его место, два года обслуживал интересы ДПМ.

При этом временный градоначальник избирательно отнесся к своим обязанностям. Он полностью отстранился от вопросов, связанных с решением проблем ЖКХ и незаконного строительства, что более всего вызывало недовольство граждан, но охотно занимался имиджевыми проектами. Но оплот Плахотнюка пал - и отставка Кодряну с Грозаву стала возможной. Тогда социалисты и пришли к временному соглашению с ЛП.

Грозаву, как известно, при Киртоакэ был безотказным механизмом подписания авторизаций - таким остался и при Кодряну. По словам Одинцова, «Кодряну как врио генпримара поступил мудро для себя и подло для кишиневцев: он просто не вмешивался в деятельность главного управления архитектуры. То есть не подписывал авторизаций – за него это делали Грозаву и начальник главного управления архитектуры. А Кодряну решил для себя, что будет ремонтировать детсады и делать дорожную разметку. И он занимался вопросами, которые легко пропиарить в соцсетях, но не занимался ключевыми для города проблемами. Но примар ответственен за все. Грозаву же использовал должность в интересах строительных магнатов, в интересах той же Демпартии, по инициативе которой в городе понастроено столько заправок и торговых центров».

Праздник на улице Киртоакэ

После отставки Кодряну начался праздник на улице Киртоакэ, который считает себя отомщенным: ведь Грозаву предал его в ходе расследования дела о платных парковках, вышел сухим из воды и вернулся на коне в примэрию, а мэр остался под следствием.

Но известно, что Валерий Богдан, начальник юридического управления примэрии, был назначен еще при Киртоакэ. Все наследие Киртоакэ и Сильвии Раду – чиновники мэрии - остались и при Кодряну. Более того, остались и многие исполняющие обязанности начальников управлений, поменялась только их часть: быстро «переобулись», став членами ДПМ. Прежняя система с готовностью участвовала в новых беззакониях.

Условия для честных выборов

Успеет ли до местных выборов новый временный градоначальник Адриан Талмач навести порядок в кадрах? Возможно ли за столь короткий срок изменить имидж столичной власти?

Фадей Нагачевский, на днях назначенный советником спикера Зинаиды Гречаной, утверждает: такая задача перед новым врио и не ставится. «Его задача не развивать город, этого он не успеет, а законсервировать ситуацию, - сказал юрист ПСРМ. - И не дать возможность блокировать до выборов деятельность мэрии».

Талмача, работавшего секретарем МСК, Нагачевский охарактеризовал как человека аполитичного: «Он много лет проработал в претуре Рышкановки, у него большой опыт. Его задача - создать условия для формирования избирательных комиссий, чтобы 20 октября выборы прошли по закону, чтобы не было возможности использования административного ресурса. Мы знаем, что на выборах в парламент претуры напрямую работали на ДПМ, и чиновникам было наплевать, что о них подумают».

Ждет ли столицу финансовый крах

Будут ли продолжены при Талмаче проекты, начатые Кодряну? Проект проекту рознь, говорят социалисты. Для того и проводится внутренний аудит, чтобы выявить наиболее подозрительные и приостановить. В городе создалась тяжелая финансовая ситуация, что Кодряну скрывал. По закону он имел право перераспределять средства бюджета и этим правом злоупотреблял.

Советник Александр Одинцов вспоминает недавний скандал: «Мы выделили около миллиона лей на ремонт лицея имени Пушкина, где фасад вот-вот обрушится, уже падают камни, а он перекинул средства на детсад, чтобы пропиариться. В бюджете огромная дыра более чем в 250 миллионов лей, хотя изначально дефицит составлял более 400 миллионов. Часть заявленных ранее программ не найдет финансового покрытия. С этим разберется новый исполняющий обязанности генпримара. Мы видели у примэрии протесты людей с ограниченными возможностями, чьи вопросы годами не решаются, жильцов домов, во дворах которых идет незаконное строительство. Вся подноготная откроется и по тендерам – с теми же автобусами, которые появились за три дня до выборов, с краской для разметки дорог. Будем выяснять, чьи это были скрытые интересы. И до тендеров на ремонт дорог дойдем. Делалось все, чтобы скрыть информацию. Без НЦБК и прокуратуры не обойтись».

Вернуть доверие к примэрии

Фракция социалистов очень надеется на то, что «санация» в Молдове пройдет сверху вниз и постепенно вся система управления станет транспарентной. Потому что мэрия Кишинева обособилась от горожан, не сотрудничает с ними и их не слышит. Она погрязла в коррупционных скандалах. Одним из наиболее громких было отравление детей в садах испорченными продуктами. Никто не наказан. Где контроль гражданского общества, родителей?

В годы правления Демпартии народ жил в страхе, боясь наказания за высказанное мнение. Люди видели, что правды им в чиновничьих кабинетах не добиться, а вот пострадать можно. Это породило апатию, сделало граждан равнодушными ко всему. Но есть надежда на то, что после смены власти, у людей пробудится гражданское самосознание и достоинство, что они перестанут бояться открывать двери кабинетов, научатся ставить чиновников на место в случае некорректного поведения. Потому что такие чиновники, которые не работают на нас, нам не нужны. Государство зря тратит на них деньги. Пришла пора учредить новый институт чиновничества: власть приходит и уходит, а чиновник остается, и он должен соответствовать статусу государственного служащего.

Мария БУИНЧУК