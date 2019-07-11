Много – Avia, мало – Invest. Во сколько обошлась аренда кишиневского аэропорта бывшей компании Илана Шора

Avia Invest, получившая в концессию на 49 лет Международный аэропорт Кишинева, заплатила государству первые компенсации за использование активов аэропорта, выплатив 2,7 млн. леев в государственный бюджет. Ранее Национальный центр по борьбе с коррупцией, отмечал в своем отчете, что предусмотренные концессионным договором внешние инвестиции, не привлекались, а большая часть вложений, сделанных Avia Invest, поступило из прибыли аэропорта, в частности, нелегального сбора в 9 евро, выплачиваемого каждым пассажиром.

По официальным данным, общий объем инвестиций, осуществленных Avia Invest в международный аэропорт Кишинева, начиная с 2013 года, когда был заключен договор концессии аэропорта, составил 87 миллионов евро.

Согласно договору концессии Международного аэропорта Кишинева, начиная с 30 августа 2018 года, Avia Invest была обязана уплатить государству сумму в размере 1% выручки от продаж.

Представители Агентства публичной собственности утверждают, что Avia Invest выплатила государству 2 727 254 леев в 2019 году. Эта сумма представляет собой роялти (компенсации за использование собственности), уплаченные за последние четыре месяца прошлого года.

Мы запросили у Агентство публичной собственности, данные об инвестициях Avia Invest в аэропорт в 2018 году. Согласно информации, предоставленной Avia Invest в июне Комиссиии по мониторингу концессий, речь идет о сумме в 11 миллионов.

Национальный центр по борьбе с коррупцией, ранее отмечал в отчете, что предусмотренные концессионым договором внешние инвестиции, не привлекались, а большая часть вложений, сделанных Avia Invest , поступило из прибыли аэропорта, в частности, нелегального сбора в 9 евро, выплачиваемого каждым пассажиром.

Концессионный договор с аэропортом обязывает компанию Avia Invest через два года после того, как пассажиропоток международного аэропорта Кишинева достигнет 2,6 млн. пассажиров, начать второй этап инвестиций стоимостью 115, 2 млн. евро.

По данным Гражданского авиационного управления, пассажиропоток уже зафиксирован. В 2017 году через аэропорт Кишинева прошло 2 744 653 пассажира, а в прошлом году – 2 828 626 пассажиров.

В правительстве заявили, что намерены проверить, насколько законным и обоснованным было решение о передаче международного аэропорта Кишинева в концессию, и пообещали, что эксперты проанализируют инвестиции принадлежащей Илану Шору, компании Avia Invest.

Как пишет Newsmaker cогласно проведенному в 2015 году аудиту Счетной палаты, с момента сдачи в концессию и на начало 2016 года, объем инвестиций в аэропорт составил 946 млн леев (€46 млн). При этом работ пока выполнено на 208 млн леев, а остальные оплачены компаниям-подрядчикам авансом в размере 738 млн леев.

Президент Игорь Додон недавно заявил в интервью, что есть все шансы, что международный аэропорт Кишинева будет возвращен государству и что концессионный договор, подписанный с Avia Invest, будет расторгнут.

Avia Invest, получившей в концессию на 49 лет Международный аэропорт Кишинева, произошла смена собственников. Мажоритарным акционером российского ООО «Комаксавиа», которому принадлежит 95% акций Avia Invest, стала британская TB Team Management LLP, учрежденная офшорами с Британских Виргинских островов и с острова Аруба. Это уже не первая смена собственников в Avia Invest, чей админсовет возглавляет бизнесмен Илан Шор.