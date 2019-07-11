11 Июля 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Руслан Кодряну рассказал о трудностях своей работы в должности врио мэра
11.07.2019

Бывшему исполняющему обязанности мэра Кишинева Руслану Кодряну, неоднократно угрожали за распоряжение демонтировать торговые точки и гаражи, установленные незаконно. В некоторых случаях угрозы исходили от «коллег из муниципального совета Кишинева» и депутатов парламента. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции, представляя отчет о проделанной работе.

«В адрес меня и моих коллег поступали многочисленные угрозы. Нелегко было демонтировать гаражи и киоски. Мне звонили с утра до вечера, рассказывали, что это бизнес их родственников и у меня будут проблемы. Мне говорили: “не думай, что ты здесь навечно. Вылетишь с этой должности”», – рассказал Кодряну.

31 октября 2018 г. временно и.о. мэра г. Кишинев Руслан Кодряну подписал распоряжение о демонтаже киосков и переоборудовании подобных торговых точек в соответствие с планом местной администрации. 7 марта, следующего года, те же меры были предприняты в отношении самовольно установленных автомобильных гаражей.

4 июля Руслан Кодряну и его заместитель Нистор Грозаву были уволены с занимаемых постов по решению Муниципального совета г. Кишинев.


 
Количество просмотров:
79
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.