Руслан Кодряну рассказал о трудностях своей работы в должности врио мэра

Бывшему исполняющему обязанности мэра Кишинева Руслану Кодряну, неоднократно угрожали за распоряжение демонтировать торговые точки и гаражи, установленные незаконно. В некоторых случаях угрозы исходили от «коллег из муниципального совета Кишинева» и депутатов парламента. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции, представляя отчет о проделанной работе.

«В адрес меня и моих коллег поступали многочисленные угрозы. Нелегко было демонтировать гаражи и киоски. Мне звонили с утра до вечера, рассказывали, что это бизнес их родственников и у меня будут проблемы. Мне говорили: “не думай, что ты здесь навечно. Вылетишь с этой должности”», – рассказал Кодряну.

31 октября 2018 г. временно и.о. мэра г. Кишинев Руслан Кодряну подписал распоряжение о демонтаже киосков и переоборудовании подобных торговых точек в соответствие с планом местной администрации. 7 марта, следующего года, те же меры были предприняты в отношении самовольно установленных автомобильных гаражей.

4 июля Руслан Кодряну и его заместитель Нистор Грозаву были уволены с занимаемых постов по решению Муниципального совета г. Кишинев.