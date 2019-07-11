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Технологии
В столице установлены два фотогальванических дерева
11.07.2019

Два фотогальванических дерева, переданные муниципалитету от Программы развития Организации Объединенных Наций, установлены в столице на пр-те Мирча чел Бэтрын и пр-те Григоре Виеру, передает IPN.

Деревья будут производить электроэнергию от солнечной энергии. Энергия, хранящаяся в батареях, находящихся в стволе дерева, будет использоваться гражданами для зарядки мобильных телефонов, планшетов, ноутбуков, электрических велосипедов и т. д. В то же время накопленная энергия будет использоваться ночью при освещении периметра. Каждое дерево будет иметь пять обычных розеток и пять USB-разъемов.

Солнечные деревья могут ежедневно генерировать 800 кВт электроэнергии из возобновляемых источников.

Претор сектора Рышкань Николае Балаур сказал, что деревья являются экологичными. Одна из столичных компаний предоставит бесплатный интернет у дерева на пр-те Григоре Виеру. В этом районе должен быть установлен и питьевой фонтанчик.

Руководитель проекта ПРООН Александру Ротару сказал, что деревья привезены из Хорватии и их монтируют специалисты из производственной фирмы. Такое дерево стоит около 25 тыс. долларов.

Установка солнечных деревьев - это региональный проект Программы развития Организации Объединенных Наций, в котором участвуют столицы Сербии, Таджикистана, Грузии и Республики Молдова.


 
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