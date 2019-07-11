Иван Дьяков: Харунжен был законно назначен, но должен быть уволен

Бывший главный прокурор муниципия Кишинев Иван Дьяков считает, что Эдуард Харунжен был законно назначен на должность генерального прокурора. По его словам, Харунжен был следующим иерархическим человеком в учреждении, в котором мог стать главой, когда предыдущий глава прокуратуры ушел с должности, что и произошло. Ион Дьяков говорит, что является очевидным то, что генпрокурор в настоящее время должен быть отправлен в отставку и, возможно, даже отдан под суд, но его деятельность должна быть проанализирована.

„Необходимо восстановить коллегию прокуратуры, необходимо назначить новый судейский состав в парламенте. Так прокуратура начнёт работать. Это делается быстро, за неделю”, - заявил Иван Дьяков в ходе передачи „Punctul pe azi” на TVR Moldova. По его мнению, путь, по которому сейчас идет парламент, не гарантирует, что во главе прокуратуры будет назначен компетентный человек.

И эксперт Вячеслав Ионицэ задается вопросом, является ли процедура назначения Эдуарда Харунжена на должность самой важной проблемой, и-за которой его необходимо отправить в отставку. По его словам, необходимо обратить внимание на деятельность прокуратуры, во главе которой он находится, особенно в том, что касается банковского мошенничества.

Депутат Лилиан Карп говорит, что парламент смог только констатировать, что его назначение на должность было незаконным. „У нас есть подчинение этого института политическому фактору. Это учреждение использовалось во многих случаях в качестве наказания политических оппонентов. Мы не видим никакого движения по делу о миллиарде, потому что сегодня у нас есть один осужденный - Вячеслав Платон, но мы не видим осужденной группы Шора, которая была непосредственно вовлечена, согласно докладу Kroll I и Kroll II, в схемах хищения”, - заявил Лилиан Карп.

Вчера Аппарат президента объявил, что будет издан указ о прекращении полномочий генерального прокурора до конца текущей недели, как только будут соблюдены все юридические условия.