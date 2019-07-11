Могут ли демократы готовить триумфальное возвращение в Молдову сбежавшего в Майами олигарха Плахотнюка

Сторонники Влада Георгиевича с энтузиазмом восприняли ответ прокуратуры Швейцарии, что там дела на него нет, но, похоже, они рано радуются.

Вчера, когда стало известно, что прокуратура Швейцарии не подтвердила наличие уголовного дела на Плахотнюка, демо-СМИ и демо-блогеры не на шутку воспряли духом: дескать, вот какой у нас чистый и незамутненный лидер, почти как тот пресловутый Рафик, который ни в чем не виноват. Помните, как экс-президент Молдовы Владимир Воронин оценил одним словом одного из лидеров ДПМ Дмитрия Дьякова: «Скользкий». Похоже, у них в партии такая преемственность, поскольку данное определение прекрасно подходит и Плахотнюку.

Реально, что можно предъявить Владу Плахотнюку? Захваченное государство? Но ему хватило ума или, может, на его счастье, не хватило сил дожать, официально не занимать высшие государственные посты.

Кроме того, официально узурпацию власти никто ему никто из прокурорских не приклеит. И не из вредности – просто нет доказательств, только косвенные.

Отчет "Kroll"? И здесь засада – мы все примерно понимаем, что именно его подручные воровали, но лично Плахотнюк нигде следа не оставил. Подручные, кстати, должны чувствовать себя не только обманутыми и местами идиотами, но и оставленными со своими проблемами (а они будут, уже есть!) один на один.

Ну и вчерашние события – ответ прокуратуры Швейцарии и околопосольские слухи о том, что посадить Плахотнюка не дадут американцы, давшие ему такие гарантии и пока нарушать их не собирающиеся.

Но мы бы на месте некоторых демократов, подбрасывающих чепчики в воздух и кричащие: «Он вернется – он вам всем покажет!» не торопились бы этого делать. Не забывайте о том, что Россия обвинила Плахотнюка в руководстве международным наркокартелем: по 28 эпизодам контрабанды наркотиков и их сбыте в особо крупных размерах. Кроме того, МВД России назвало его и бизнесмена Вячеслава Платона организатором молдавской схемы, по которой из России было выведено более 37 млрд руб. По совокупности за это ему грозит пожизненное лишение свободы.

Иными словами, возвращение Влада Плахотнюка в Молдову вряд ли будет триумфальным – скорее, скоротечным. Его, как гражданина России (в том числе) наши силовики с чистой совестью отдадут московским коллегам. Если, конечно, к тому времени сами не найдут серьезных мотивов завести на него уголовное дело.

РОМАН ВЛАДИМИРОВ