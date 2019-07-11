10 не очевидных причин, почему не удается похудеть

Вы очень этого хотели, вы сидели на Дюкане, не ели на ночь и даже ходили в фитнес. А живот и ныне там - там, где должна быть талия. Диетологи назвали не самые очевидные, но очень важные причины, почему не уходит вес.

Возраст

Каждому возрасту - свое похудение. В молодости обмен веществ быстрее, и лет до 30-35 физнагрузки отлично сжигают лишний жир. После 40-45 лет уровень тестостерона в крови также начинает падать (он вырабатывается не только у мужчин, но и у женщин, но в меньшем количестве). А именно он отвечает за скорость жирового обмена. Потому даже если вы изнуряете себя в спортзале, результат невелик. Чем старше вы становитесь, тем меньше эффективны быстрые способы похудения и тем лучше эффект от планомерного снижения калорийности рациона.

Вредные перекусы

Большинство из нас, сидя на диете, обращают внимание только на основные приемы пищи. Не берут на гарнир любимую жареную картошку, не поливают салат майонезом. Но редко кто считает, сколько орешков, сушек, печенек, семечек, конфеток, сладкого чая и кофе попадает в вас в течение дня. Коллега угостил, в столе лежало, не пить же пустой чай... В итоге - до 500 лишних калорий в день! Если не можете не жевать, запаситесь некалорийными продуктами: принесите на работу порезанную на палочки морковку, капусту кольраби, стебель сельдерея, сладости замените на курагу или чернослив.

Неправильные жиры

Жиры, которые содержатся в мясе и жирной молочной продукции, провоцируют набор веса, в отличие от жиров, получаемых из оливкового масла, авокадо, рыбы и тыквенных семечек. Потому если придерживаетесь популярных белковыхдиет, это не означает, что можно «в целях похудения» наворачивать свиные отбивные. Старайтесь выбирать постное и легкоперевариваемое мясо - индейку, курицу, кролика. Красное мясо (даже постную говядину, баранину и свинину) стоит есть не чаще двух раз в неделю.

Стресс

Проблемы на работе, с финансами или в семье - источник стресса может быть любым, и он влияет на изменения веса. Это касается гормона стресса - кортизола, который увеличивает количество жировых клеток в организме. К тому же многие из нас имеют привычку заедать стресс. Так что, собрались худеть, приведите нервы в порядок.

Сон

Если спите меньше шести часов в сутки, ложитесь спать после полуночи, а утром встаете разбитым, то всерьез и надолго сбросить вес вряд ли получится. Многолетнее исследование показало, что для женщин, спящих не более пяти часов в сутки, характерен резкий набор веса. Гормон сна мелатонин, который вырабатывается в темное время суток, тоже участвует в жировом обмене.

Форма яблока

Если форма вашего тела походит на яблоко (широкая талия, узкие бедра), то для снижения веса потребуется больше усилий. Абдоминальный жир (то есть в области талии и живота) очень плотный, чтобы с ним справиться, нужно больше времени. Зато когда вам удастся сбросить вес, больше шансов удержать стройность. Женщины с фигурой форме груши (тонкая талия, широкие бедра) толстеют от каждого бублика.

Лекарства

В первую очередь гормональные средства. Чаще всего те, что применяются в лечении бронхиальной астмы, женских болезней. Что касается противозачаточных пилюль, то средства последнего поколения, содержащие микродозы гормонов, не должны влиять на вес. Но при условии, что вам их назначит врач. Иначе эффект может быть непредсказуемым. Также в некоторых случаях вес подскакивает и не желает снижаться на фоне антидепрессантов и некоторых антибиотиков.

КСТАТИ

Также среди причин, которые не дают нам похудеть по-человечески, эксперты называют:

- Привычку не завтракать. Калории, полученные в первой половине дня, практически без остатка переходят в энергию. К тому же сытный завтрак спасает от переедания за обедом.

- Отсутствие настоящей мотивации. Согласно опросу, проведенному в Германии и Швеции, быстрее «соскакивают» с выбранного способа похудения те, кто мимолетно увлекся рецептами звезд или стал худеть за компанию с другом или подружкой.

- Бесконтрольный прием средств для похудения - пилюль, чаев. Аспектов два. Это расхолаживает (человек начинает попросту больше есть, думая, что все равно «чудо-таблетки» не дадут жирам усвоиться). К тому же есть риск вместо похудения получить сбой обмена веществ и растолстеть еще больше. Так что все «вспомогательные» средства - только после общения с диетологом или эндокринологом.

МАГАНОВА ВАЛЕРИЯ