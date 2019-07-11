11 Июля 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Таксист в Кишиневе, потребовавший с клиента 10 процентов стоимости забытого мобильника
11.07.2019

По словам водителя службы такси, подобным образом работают все его коллеги.

Житель Кишинева Олег (свою фамилию он просил не называть) около десяти часов вечера вызвал такси (служба Яндекс).

- Когда я приехал к месту назначения, обнаружил, что забыл мобильный в салоне такси, - рассказывает «Комсомольской правде» Олег. - Нашел номер мобильного водителя, его зовут Ион Ротару, позвонил ему. Дозвонился только на следующий день после обеда. Таксист сразу в лоб: «Во сколько оцениваешь свой телефон? Верну за триста леев!»

Олег сделал вид, что согласился, договорились о встрече.

- Мой гаджет стоит примерно 300 долларов, - продолжает Олег. - Я тут же позвонил в полицию, меня связали с участковым, тот сказал мне: «Когда подойдет таксист, просто передайте ему трубку».

Когда Олег встретился с таксистом, позвонил участковому и протянул трубку Иону.

- Таксист взял телефон с большой неохотой, - говорит Олег. - Участковый что-то объяснил Иону, тот отдал мне телефон, а в конце все равно ляпнул: «Не в курсе, что ты мне должен 10% от стоимости утерянной вещи?» Но он же не клад нашел, не на улице, он же сотрудник службы такси, в машине которой я забыл телефон!

- По закону нашедший утерянную вещь может требовать 10% от ее стоимости в качестве вознаграждения, - уверен Ион Ротару. - Я же не украл у него телефон!

- А что это за закон такой?

- Статья 718, закона не помню.

- Вы часто берете с пассажиров эти 10%?

- Бывали случаи, что забывали вещи намного дороже телефона. Давали больше 10% и благодарили за то, что я честный человек! На месте пассажира, забывшего у меня телефон, я бы отблагодарил водителя материально.

- Вы считаете нормальным требовать деньги за возврат утерянной вещи?

- Я что, обязан возвращать телефон, да еще бесплатно?! Я же не напал на него, не украл... Мои коллеги тоже поступают, как я. Я же проснулся, все сделал ради этого пассажира, вошел в ситуацию, приехал, попросил меня поторопиться, я потерял время... А он мне ни копейки не дал! Готов был дать всего сто леев, но так и не дал их мне. Он же обещал дать мне 300 леев! А я понадеялся на совесть человека, сам я поступил по-человечески...

з- У меня в футляре мобильного находилось 400 леев, - говорит на прощание Олег. - Когда мне вернули его, денег там не оказалось. Таксиста обвинять я не стал, может быть деньги вытащили пассажиры, которые сели в машину после меня?

Уважаемые читатели! А кто, по вашему мнению, прав в этой ситуации?

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

- Это бред, первый раз слышу о такой правовой норме, на которую ссылается таксист! - говорит адвокат Татьяна Чеботарева. - Такого закона нет. Это же не бюро находок, которое может брать комиссион за возврат найденной вещи. Как что-то сочинят...

КОММЕНТАРИЙ СЛУЖБЫ ЯНДЕКС

«Все найденные в автомобиле после поездки вещи водители должны отвозить в таксопарк, с которым они сотрудничают, или договориться с пользователем о месте встречи и передать лично. Если же договориться не удаётся и возникают конфликтные ситуации, пишите, пожалуйста, коллегам через приложение или в нашу службу. Во всем разберёмся и поможем. А с водителем я обязательно свяжусь и прослежу, чтобы такое больше не повторилось».

ПРОЧИТАНО В СОЦСЕТЯХ

«Один раз нужно передать пакет со Старой Почты на Ботанику. Таксист сказал, что стоит 90 леев, - пишет Алена Савчук. - Когда передавала ему деньги, он «одним движением руки» куда то сбросил мои 100 леев и показывает, что в руке у него купюра в один лей. Говорит, типа, что вы мне дали?! Я ему ответила, что 100 леев заплатила, а он утверждал, что нет. Я, не растерявшись, так же нагло ему утверждала, что дала 100, он стал типа искать и «случайно» нашел их на полу переднего пассажирского сидения. Я просто четко помнила, сколько я заплатила, так как деньги вынесла из дома. Но то, как «умело» он скинул мою купюру, я даже не заметила, потом осознала, когда он показал один лей...»

ЛЕОНИД РЯБКОВ


 
Количество просмотров:
75
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.