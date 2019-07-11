Единовременное пособие при рождении ребенка увеличилось на 1608 леев

С сегодняшнего дня новоиспеченные мамы не будут больше получать коробку с вещами для новорожденного, а денежную сумму, эквивалентную стоимости данного набора.

Это решение было принято сегодня правительством.

Так, проект «Новая жизнь», запущенный предыдущими властями, продолжится посредством увеличения единовременного пособия при рождении ребенка на 1608 леев.

Реализация решения стартовала 1 июля 2019 года за счет средств и в пределах суммы, утвержденной в госбюджете. Общий размер дополнительной помощи составит 29,5 млн. леев, 29,2 млн. из которых предусмотрены для увеличения единовременного пособия при рождении ребенка, 246 тыс. леев составляют расходы по распределению средств, а 73,2 тыс. леев — комиссионные сборы, как сообщает noi.md.