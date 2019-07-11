Вице-спикер парламента: "Кража миллиарда из банковской системы Молдовы произошла в результате сговора политической элиты"

Александр Слусарь считает, что каждый несет свою долю вины.

"Кража миллиарда из банковской системы Молдовы произошла в результате сговора политической элиты, каждый несет свою долю вины, и этим должна заниматься независимая юстиция". Такое мнение высказал вице-спикер парламента, глава специальной парламентской комиссии по выяснению всех обстоятельств хищений из банковской системы Молдовы и расследования случаев банковского мошенничества Александр Слусарь, выступая в программе «Главный вопрос» на телеканале НТВ-Молдова.

В то же время, по его словам, если посмотреть, в чьих руках была прокуратура, Нацбанк Молдовы, Национальный антикоррупционный центр, Министерство экономики, то можно сделать выводы, кто больше всего контролировал этот процесс.

«Безусловно, кто-то подчинился этому контролю. Не снимается с них вина. Если кто-то думает, что власть поменялась, и мы должны закрывать глаза на то, что делал Филат, который пишет письма сейчас и хочет, чтобы его заслушали, что делал Платон, и что делали другие лица, другие представители политической элиты, так этого не будет. Все должны получить свою оценку», - заявил Александр Слусарь.

"Я имею свое мнение. Я исхожу из того, кто больше всего контролировал, какие были органы задействованы, и кто официально и неофициально контролировал эти органы, какая была судьба этих лиц после этого. Даже после того как убрали Филата и других от власти, кто покрывал все эти годы Шора? Кто был единоличным хозяином страны несколько лет и также ничего не было предпринято для расследования? Поэтому из ответов на эти вопросы можно понять, кому это было выгодно, и кто был основным заказчиком, кто был вспомогательным. Я думаю, что реально независимая юстиция даст правовую оценку всему тому, что случилось. Но нет сомнений, что это был сговор элиты, что это было огромное, беспрецедентное преступление против Молдовы, и самое страшное, с огромным цинизмом переложенное в двойном размере на граждан. Но это было не единственное преступление. Те схемы, которые вскрываются сейчас, от них волосы встают дыбом, и страшно во что превратилась Молдова», - отметил вице-спикер.

ГЕОРГИЙ СТЕПАНОВ