О чем говорит цвет яиц

Ученые разъяснили, какой оттенок желтка свидетельствует о том, что яйцо вкуснее и полезнее.

Не все яйца выглядят одинаково. Особенно внутри. У одних желтки светлые, у других темно-оранжевые. О чем это говорит? Можно ли по цвету желтка судить о здоровье курицы, которая его снесла? Или о вкусе самого яйца? Его пищевой ценности?

Отвечают эксперты портала tips-and-tricks, который специализируется на всевозможных лайф-хаках. Они напоминают: еще недавно считалось, чем темнее, тверже и круглее желток в яйце, тем здоровее курица, которая его снесла. Тем больше у нее свободы, богаче и разнообразнее питание. А светлые желтки якобы свидетельствуют о том, что курица какая-то не такая. Не в самой лучшей форме. Стало быть, и яйца от нее так себе — не вкусные и не полезные.

На сегодняшний день подобные воззрения считаются устаревшими. И на самом деле никакой, выражаясь научным языком, корреляции между цветом желтка вкуса яйца и состояния курицы исследователями не выявлено. Не смотря на многочисленные попытки.

А в чем правда? Цвет желтку придают пигменты - каротиноиды — родственники того, который окрашивает морковь в оранжевый цвет. Их — эти пигменты — курица получает вместе с питанием. Клевала много пшеницы — желток будет светлым, много кукурузы и люцерны, богатыми каротиноидами, желток будет темным.

Эксперты уверяют: цвет желтка не влияет на питательную ценность яйца. И темные и светлы содержат витамины A, D, E и K, по вкусу не отличаются. Не влияют на вкус яиц и условия содержания кур - на свободном выпасе или в тесном плену курятника. Хотя проповедники ЗОЖ утверждают обратное, пропагандируя «органические яйца», которые продают втридорога.

Аналогичным образом ничем не отличаются яйца в скорлупе разного цвета. Вкус одного от другого не отличить.

Вкус яца не зависит от его цвета - ни наружнего ни внутреннего.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Чудо кулинарии: яйцо без белка и желтка, всё однородное внутри

Герейнт Крамп (Geraint Krump) из Чикаго, промышленный дизайнер по профессии, создал кухонный гаджет, благодаря которому вареные яйца обретают неожиданный вид и цвет. А стало быть и вкус. Изобретение Крампа позволяет приготовить своего рода омлетезированное яйцо непосредственно внутри скорлупы.

Центрифуга для перемешивания содержимого яиц внутри скорлупы устроена по типу игрушки "Йо-Йо"..

В основе конструкции - разъемная центрифуга. Она же - держатель для яйца. По бокам центрифуги - ручки с двумя бечевками каждая. Ими пользователь раскручивает центрифугу вокруг своей оси.

Последовательность действий такова: развинтить центрифугу, положить внутрь сырое яйцо, свинтить. Далее держатель надо "взвести" - поворачивая его, скрутить бечевки. Теперь, если потянуть за ручки, центрифуга начнет вращаться, по инерции закручивая бечевки в другую сторону. Последовательные растягивания заставляют центрифугу вращаться то в одну, то в другую сторону - наподобие игрушки "Йо-Йо". А возникающие при этом перегрузки перемешивают желток и белок прямо в скорлупе. В итоге получается однородная масса светло желтого цвета.

Спрятал яйцо, покрутил и вынул: яйцо и перемешается.

По завершении процедуры яйцо надо сварить, доведя до предпочтительной консистенции - от омлета всмятку до омлета вкрутую.

Результата верчения яйца - нечто вроде омлета.

ВЛАДИМИР ЛАГОВСКИЙ