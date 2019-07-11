Молдавские избиратели о побеге Шора и Плахотнюка из Молдовы: "Мы не для того за них голоса отдали"

Депутаты много чего наобещали народу и... скрылись.

Примар коммуны Чорешты Валериу Гуцу говорит, что ситуация застала врасплох избирателей, которые не знают, как реагировать на отсутствие депутатов, которые теоретически представляют их интересы.

Вскоре после смены власти правительства в Кишиневе демократ Влад Плахотнюк объявил, что отказывается от должности лидера партии, но сохраняет свой мандат в качестве депутата. При этом он не уточнил, когда он будет присутствовать на заседаниях парламента, сообщает Noi.md со ссылкой на Europalibera.org.

И бывший примар Оргеева, бизнесмен с сомнительной репутацией Илан Шор, став депутатом, отсутствует на работе, а министр внутренних дел Андрей Настасе заявил, что, по его сведениям, Шор уехал в Израиль.

Оба депутата были избраны по одномандатным избирательным округам, иными словами, они прибыли в парламент для представления интересов избирателей Ниспорен и Оргеева. Какое настроение у людей, которые за них голосовали? Ответ на этот вопрос искал корреспондент «Свободной Европы». С расстояния, на своей странице в Facebook, демократ Влад Плахотнюк обещал своим избирателям, что он сохранит свой мандат в качестве депутата, потому что, как отмечает бывший лидер ДПМ, это означает, прежде всего, уважение к голосам, которые отдали за него люди.

В начале предвыборной кампании от 24 февраля Влад Плахотнюк обещал внести вклад в строительство сетей водопроводов и газопроводов в своем родном районе, в ремонт дорог и создание новых рабочих мест. Прошло пять месяцев, и неясно, как депутат выполнит свои обещания.

Коммуна Чорешты входит в избирательный округ № 17, который делегировал в парламент Влада Плахотнюка. Примар коммуны Валерий Гуцу говорит, что ситуация застала избирателей врасплох, они не знают, как реагировать на отсутствие на работе депутата, который теоретически представляет их интересы.

Недавнее расследование RISE Moldova, показывает, что расходы Влада Плахотнюка для продвижения по избирательному округу Ниспорены официально составили до одного миллиона леев, и он стал «самым дорогим» избранным депутатом.

Илан Шор обещал избирателям в Оргееве, когда он начал избирательную кампанию, что будет строить предприятия «с первого же месяца своего мандата», создаст хорошо оплачиваемые рабочие места и инфраструктуру, «как в советские времена».По словам журналиста, директора радиостанции «Орхей», Татьяны Джамановой, исчезновение народного избранника разочаровало избирателей.

Недавнее исследование института «Viitorul» показало, что Оргеев во время администрации Илана Шора стал лидером в сфере государственных закупок, По словам экспертов, это делалось с многочисленными отклонениями от правовой нормы. Шор отклонил обвинения, но не привел никаких аргументов.

АЛЕКСАНДР ВИНОГРАДОВ