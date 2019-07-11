11 Июля 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
СРОЧНО: Генеральный прокурор Молдовы подал в отставку
11.07.2019

Сегодня генеральный прокурор Республики Молдова Эдуард Харунжен подал в отставку. На основании заявлении об его увольнении глава государства Игорь Додон подписал указ об его освобождении от должности. 

Об этом на своей странице в соцсети сообщил сам глава государства, которому Харунжен и представил свое заявление об увольнении. Игорь Додон подчеркнул, что, учитывая важность обеспечения функционирования Генеральной прокуратуры в интересах граждан, необходимо, чтобы новое руководство данного ведомства было избрано как можно скорее и в строгом соответствии с законом.

– Считаю, что новый генеральный прокурор должен обладать гражданством Республики Молдова, иметь опыт работы в органах прокуратуры, быть неподкупным и в состоянии восстановить имидж ведомства, обеспечив, путем верховенства закона, расследование многочисленных беззаконий, в том числе имевших место в прошлом.

Только такой кандидат, выдвинутый Высшим советом прокуроров, будет одобрен Президентом Республики Молдова на должность генерального прокурора, – подчеркнул он.


 
Количество просмотров:
142
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.