СРОЧНО: Генеральный прокурор Молдовы подал в отставку

Сегодня генеральный прокурор Республики Молдова Эдуард Харунжен подал в отставку. На основании заявлении об его увольнении глава государства Игорь Додон подписал указ об его освобождении от должности.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил сам глава государства, которому Харунжен и представил свое заявление об увольнении. Игорь Додон подчеркнул, что, учитывая важность обеспечения функционирования Генеральной прокуратуры в интересах граждан, необходимо, чтобы новое руководство данного ведомства было избрано как можно скорее и в строгом соответствии с законом.

– Считаю, что новый генеральный прокурор должен обладать гражданством Республики Молдова, иметь опыт работы в органах прокуратуры, быть неподкупным и в состоянии восстановить имидж ведомства, обеспечив, путем верховенства закона, расследование многочисленных беззаконий, в том числе имевших место в прошлом.

Только такой кандидат, выдвинутый Высшим советом прокуроров, будет одобрен Президентом Республики Молдова на должность генерального прокурора, – подчеркнул он.