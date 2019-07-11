Депутат сообщил об очередном гражданстве Плахотнюка, на этот раз чешском

У олигарха Владимира Плахотнюка оказался целый набор различных гражданств и идентичностей.

Об очередном гражданстве беглого молдавского олигарха рассказал депутат блока «ACUM» Думитру Алайба. На этот раз речь идет о гражданстве Чехии – именно по чешскому паспорту Влад Плахотнюк пытался открыть новую фирму в Лондоне перед тем, как его отстранили от власти.

- Похоже, что перед тем, как Владимира Плахотнюка отстранили от власти, он был занят развитием своего бизнеса. 4 июня 2019 года он попытался открыть новую фирму в Великобритании. С чешским паспортом. Ничего незаконного, конечно. Вот только я не знал об этом. Кто знает, какие планы у него были на эту компанию. Надеюсь, я сорвал его планы. У меня одна просьба к тем, кто находится в Лондоне. Может, заглянете по адресу, указанному в документе, если будете неподалеку, - написал Думитру Алайба в своем блоге.

По данным агентства OMEGA, помимо российского подданства, Плахотнюк обладает еще тремя идентичностями в Румынии: Плахотнюк Владимир (Plahotniuc Vladimir), Улинич Влад (Ulinici Vlad) и Улинич Владимир (Ulinici Vladimir).