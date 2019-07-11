11 Июля 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Депутат сообщил об очередном гражданстве Плахотнюка, на этот раз чешском
11.07.2019

У олигарха Владимира Плахотнюка оказался целый набор различных гражданств и идентичностей.

Об очередном гражданстве беглого молдавского олигарха рассказал депутат блока «ACUM» Думитру Алайба. На этот раз речь идет о гражданстве Чехии – именно по чешскому паспорту Влад Плахотнюк пытался открыть новую фирму в Лондоне перед тем, как его отстранили от власти.

- Похоже, что перед тем, как Владимира Плахотнюка отстранили от власти, он был занят развитием своего бизнеса. 4 июня 2019 года он попытался открыть новую фирму в Великобритании. С чешским паспортом. Ничего незаконного, конечно. Вот только я не знал об этом. Кто знает, какие планы у него были на эту компанию. Надеюсь, я сорвал его планы. У меня одна просьба к тем, кто находится в Лондоне. Может, заглянете по адресу, указанному в документе, если будете неподалеку, - написал Думитру Алайба в своем блоге.

По данным агентства OMEGA, помимо российского подданства, Плахотнюк обладает еще тремя идентичностями в Румынии: Плахотнюк Владимир (Plahotniuc Vladimir), Улинич Влад (Ulinici Vlad) и Улинич Владимир (Ulinici Vladimir). 


 
Количество просмотров:
102
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.