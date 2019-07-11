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Политика
ПСРМ и ACUM следует заключить соглашение на время местных выборов, - Санду
11.07.2019

Премьер-министр Молдовы Майя Санду заявила о необходимости заключения соглашения между ПРСМ и ACUM в отношении проведения местных выборов.

Глава правительства отметила, что речь идет о своеобразном «пакте о ненападении» на время избирательной кампании. Санду также подчеркнула, что это будет реальным шансом показать, что две политические силы могут проводить совместные кампании по различным вопросам. Без личных нападок и без интенсивного акцентирования на геополитике.

Что касается появившихся в последнее время в обществе инициатив, в частности, о выдвижении на выборах в столице единого кандидата от социалистов и ACUM, то как отметила глава Кабмина, такая идея не находит поддержки у обеих политических сил, поэтому на столичные выборы каждая выдвинет своего кандидата, сообщает ehomd.info.

Ранее о таком соглашении говорил и глава государства Игорь Додон. В частности, в интервью cotidianul.md, президент сказал, что считает необходимым, чтобы ПСРМ и блок ACUM заключили договор перед местными выборами. Он отметил, что и у социалистов, и у блока будут свои кандидаты на должность мэра Кишинева.

- Договоримся, что тот, кто выиграет выборы, предложит проигравшему должность вице-мэра. И чтобы в муниципальном совете социалисты и ACUM создали коалицию, - заявил Игорь Додон.

Он также добавил, что то же самое должно быть в районах: «выигравшая партия, например, предложит проигравшим кресло председателя района». 


 
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