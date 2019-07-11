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Экономика
Майя Санду предоставила доказательства участия магазинов duty free в контрабанде
11.07.2019

Сегодня премьер-министр предоставила, ранее засекреченную, информационную записку с данными об уклонении от уплаты налогов и нелегальном ввозе товаров магазинами, работающими по системе duty free.

По информации правоохранителей, озвученной Санду, в период 2015-2019 г. стоимость импортированных товаров составила 2,8 млрд. леев, из их числа 75% или ¾ были завезены на территорию РМ контрабандным путем.

Согласно документу, беспошлинный импорт за последние 11 лет, вырос с 34 млн. леев до 2,8 млрд. леев. Большая часть импортированных товаров, около 85%, принадлежит к категории облагаемой высокими налогами и акцизами: алкогольные напитки, табачные изделия, кофе и парфюмерия. По заверениям юристов, зачастую, эти товары не проходят пограничный контроль и являются элементом длинной цепи контрабанды алкоголя и сигарет из Украины в Румынию.

В записке также указаны конкретные суммы ущерба, нанесенные бюджету схемами, которые реализовывались через магазины беспошлинной торговли.

«Мы остановим эти схемы. В первую очередь, для этого необходимо, чтобы закон о запрете duty-free, был принят как можно скорее», – заявила Майя Санду.

 

 

 
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