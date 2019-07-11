Сладкая жизнь в Молдове закончилась: Налоговики ополчились против мелких предпринимателей

Вместо того, чтобы создать им условия для работы, их оштрафовали на полмиллиона леев.

Трудная работа у налоговиков. Они прошерстили 450 объявлений о продаже кондитерских изделий через соцсети, проверили, что никаких чеков предприниматели не выдают, налогов не платили… И оштрафовали бедолаг в общей сумму на полмиллиона леев. Ведь государство не досчиталось несчастных 5 леев с каждого тортика, проданного желающими выжить в нелегкое время.

Теперь фискальные службы намерены проверить интернет-торговлю кондитерскими изделиями. Каким образом – непонятно, наверное, станут «тайными» покупателями вкусной продукции… Сладкая жизнь в налоговой продолжается.

Да, мелкий предприниматель, который продает в лучшем случае по тортику или упаковке печения в день, зарабатывая от 100 до 300 леев в день, мастера по маникюру или прическам, фотографы и многие другие, - да, нарушают законодательство, занимаясь незаконной коммерческой деятельностью. Из-за этого не показывают свои реальные доходы налоговой и не платят ничего напрямую в бюджет. Но… Почему они так это делают?

В свое время в стране отменили патенты. А ведь удобно было – купил патент, плати определенную сумму за определенный период, - и работай себе в удовольствие. И государство получало налоги, и предприниматель мелкий не боялся зарабатывать деньги. И потребитель был доволен. Патенты отменили. И все, что мы имеем сегодня, вся эта незаконная предпринимательская деятельность – продукт этой отмены. Люди уходят не от налогов, а от бюрократии.

Нет патента – открывай индивидуальное предприятие. Кто с этим сталкивался, знает, что надо потратить кучу времени и сил, нанять бухгалтера, купить кассовый аппарат, постоянно заполнять какие-то бумаги. Если предприниматель один, то есть, сам печет торты, сам продвигает продукцию и продает, - это нереально заниматься еще и ведение ИП. Так что, кроме налогов, ему придется раскошелиться на бухгалтера и еще кучу ненужных вещей. Мало того, владельцы ИП отвечают за промахи своим имуществом: не рассчитаться с долгами – отдавай оргтехнику, с большими долгами – расставайся с квартирой. А долги могут быть, ведь на содержание ИП понадобятся немаленькие расходы.

Смогут ли несчастные женщины, которые на дому печенюшки делают, выплатить огромные штрафы – еще вопрос. Их заработки вряд ли достигают того уровня, когда можно уже позволить себе хотя бы зарегистрировать предприятие, не говоря уже о поездке на Тенерифе. Эти штрафы лишают их последней возможности выжить, и в скором времени они просто уедут из страны. Туда, где можно купить патент, и спокойно работать, не тратя силы и время на бюрократические заморочки.

И что тогда наше государство выигрывает?