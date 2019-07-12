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ДПМ – это мафиозная преступная группировка, а мафию нельзя реформировать, - Виктор Чобану
12.07.2019

Фракция Демпартии в нынешнем парламенте скоро сильно поредеет.

Об этом известный политический комментатор Виктор Чобану заявил в передаче «Главный вопрос» на телеканале «NTV Moldova». Он также считает, что практически всему руководству Демпартии придется отвечать перед законом.

- Это не партия! Это ОПГ, созданная по мафиозному принципу. Вот сейчас остались они без «капо», ну и пытаются существовать каким-то образом! Кто-то нам рассказывает, о том, что что-то можно реформировать. Ну, нельзя мафию реформировать! Мы обсуждали это! Нельзя! – заявил Виктор Чобану.

По мнению эксперта, ДПМ нужно закрыть, а ее членам «самоорганизоваться в другие партии».

- Надо, опять же, или закрыть эту партию. Да, я согласен, что где-то в территориях есть нормальные люди. Пусть они самоорганизуются в другие партии. В какие-то другие движения.  Но, по крайней мере, руководство партии, я в этом уверен, что закончится вся процедура с уходом бывшего прокурора. Потом появится новый, надеемся, что новый будет нормальный прокурор… И вот тогда, я думаю, фракция ДПМ сильно поредеет в нынешнем парламенте. Я думаю, что многие там, во-первых, должны отвечать в Комиссии по украденному миллиарду, - цитирует enews.md слова Виктора Чобану.  


 
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