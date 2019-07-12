В парламентскую комиссию, расследующую банковское мошенничество и приватизацию госимущества, не включат представителей партии «Шор». Речь идет о Денисе Уланове и Вадиме Фотеску. Причина в том, что первый был адвокатом Илана Шора, а второй – до этого с ошибками включен в вышеуказанную инстанцию.

Спору нет, подобное решение позволяет свести к минимуму возникновение коррупционных моментов, а именно – сокрытие какой-либо информации в процессе следствия. Ведь юрист, выгораживавший одного из основных подозреваемых в «краже века», и человек, жена которого работает в фирме, администрирующей Аэропорт (один из главных объектов работы комиссии), могут создать немало препятствий в расследовании. Одним словом, исключить их из состава следователей – вполне разумная практика в духе борьбы с коррупцией по-европейски.

Но давайте попробуем взглянуть на ситуацию с другой стороны: как известно, чтобы поймать преступника, надо думать, как преступник. А значит, вышеуказанные люди могли бы очень пригодиться: по крайней мере, начни они злоупотреблять своим положением, можно было бы провести любопытный следственный эксперимент. Да и вообще, попросить консультации у самого экс-председателя партии «Шор» ведь, по словам вышеупомянутого Дениса Уланова, «Чем интересы Илана Шора противоречат работе комиссии?»

Так что, похоже, в парламенте поторопились с исключением из комиссии представителей скандальной партии. Надо было их оставить и наблюдать за тем, как на глазах будет зарождаться коррупционная схема. А тут – взяли и включили скучный европейский принцип: никакой интриги, подковерной возни, кумовства. Где атмосфера старой доброй Молдовы Плахотнюка?

Зря они так!

Роман АРДЕЛЯНУ