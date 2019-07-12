С 1 августа электроэнергия дорожает. Цены вырастут на 22%

Тарифы на электроэнергию могут вырасти уже с 1 августа. Национальное агенство по регулированию в энергетике получило запросы поставщиков и должно рассмотреть их в течение 15-ти рабочих дней.

Gas Natural Fenosa просит повысить тариф почти на 6%. Это значит, что киловатт-час подорожает на 15 банов и будет стоить лей 94 бана.

Северный поставщик электроэнергии запросил повышения сразу на 22%. Сейчас там платят лей 91 бан, а будут два лея 33 бана.

Компании объясняют требование ростом закупочной цены и ситуацией на валютном рынке.

Президент Игорь Додон недавно заявил, что и тариф на газ может вырасти на 35%. Министр экономики Вадим Брынзан тоже назвал повышение неизбежным, так как закупочная цена голубого топлива выросла почти на 25%. Также министр говорил о вероятном повышении цен на билеты в междугороднем транспорте.