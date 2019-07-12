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Общество
В Дубоссарах пройдет фестиваль памяти Владимира Высоцкого
12.07.2019

В парке Энергетиков г. Дубоссары состоится открытый фестиваль бардовской песни, посвященный памяти Владимира Высоцкого. Мероприятие запланировано на 20 июля в 18:00.

По информации сайта дубоссарской администрации, принять участие в фестивале смогут все желающие, нет никаких ограничений для исполнителей из других регионов и стран. Желающим выступить необходимо подать заявку в письменно виде в городское отделение культуры или оправить заполненную форму на электронный адресс: kultura.dubossary@mail.ru

В сообщении отмечается, что 20 июля в парке, аттракционы для детей будут работать бесплатно.


 
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