Отдых испорчен и опасен: На популярных среди жителей Молдовы морских курортах ураганы, холод, дожди, ледяная вода и кровососы

Нашествие «недругов» в Болгарии, Украине и Герции пугает туристов, которые никогда ранее с таким не встречались.

В Греции в последние дни стояла жара. Однако в среду вечером в Халкидиках случился страшный шторм. Многочисленные туристы оказались под властью сильных ливней и града. В результате погибли люди, в том числе туристы из России и Румынии.

Сейчас погода успокоилась, людям разрешили выходить из отелей.

Тем временем, погода показывает свои сюрпризы и на других, популярных среди жителей Молдовы, морских курортах. Так, в Болгарии погода сейчас почти такая же, как в Молдове — прохладно. Ночная температура не превышает 16-18 градусов, днем прогревается до 23 — согласитесь, прохладно для беспечного отдыха на пляже. Кроме того, идут кратковременные дожди. Ожидается, что такая погода продлится как минимум для конца этой недели.

Не лучше на Украине. Столбики термометров показывают +18+23 градуса днем, а ночью будет еще холоднее. Потепление начнет возвращаться в Украину только через неделю.

Неприятные сюрпризы преподнесла не только погода. Болгарское побережье атакует нашествие комаров. В этом году в Варне наблюдается вспышка популяции комаров, с которой местные власти с трудом справляются. Обработка местности против комаров началась в начале июня, однако проливные дожди на протяжении июня и высокая температура сделали свое дело. В ближайшее время в Варне пройдет третья и четвертая волна обработки.

Тем временем, на Азовском море наблюдается нашествие гигантских медуз диаметром 40-50 см и весом до 10 кг. Причина их появления – жаркая погода и достаточный уровень солености моря.

Об опасности для отдыхающих из-за медуз сообщили и израильские ученые. На многих израильских пляжах вывешены фиолетовые флажки - нововведение этого года, предупреждающее об опасности.