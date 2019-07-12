Пенсия как приговор: Правильный молдавский пенсионер не смеет радоваться жизни...

В Молдове выход на пенсию — это только дожитие, причем в кошмарных условиях, когда размер пенсии прямо кричит: «Пора в могилу, старина!»

В нашей стране вопрос - «Есть ли жизнь на пенсии?» излишне метафизичен и вполне перекликается с другим вопросом, навсегда остающимся без ответа - «Есть ли жизнь после смерти?» Потому что в Молдове выход на пенсию — это не заслуженный отдых, это все, конец жизни, финиш, сливай воду и ложись в гроб!

По новой возрастной классификации ВОЗ, старость наступает, начиная с 75 лет, а в Молдове только лишь 75% мужчин доживают до выхода на свой заслуженный отдых. Их западные ровесники на пенсии только жить и начинают! Влюбляются, играют свадьбы, учатся танцам и языкам, покоряют горы и моря, путешествуют, ездят на сафари и рыбалку, рисуют картины, пишут музыку и стихи, осваивают новые профессии и хобби...

А наши?! Сужу по пенсионерам со своего двора. Если сразу не умер или инсульт не разбил, сидит с утра до вечера на скамейке с ровесниками и ровесницами, обсуждая проходящих мимо. Событие дня — прорыв трубы или приезд «скорой». Можно с интересом наблюдать, как трубу меняют или дико порадоваться, что врачи не по твою душу примчались с сиреной...

Вспоминаю их западных ровесников, которых видел в каждой стране мира, где довелось побывать. Веселые, жизнерадостные, активные и любознательные, в шортах и фривольных футболках, ничуть не стесняющиеся своей старости, где-то даже переигрывая, выставляя ее напоказ.

А в Молдове выход на пенсию — это только ДОЖИТИЕ, причем в кошмарных условиях, когда размер пенсии прямо говорит, нет, кричит: «Пора в могилу, старина!»

У нас и менталитет такой, мышление такое — жизнелюбивых западных старичков в Молдове приняли бы за умалишенных. Правильный молдавский пенсионер — это кряхтящий ворчливый дед в жутких стариковских одеяниях, сидящий на завалинке или ковыляющий с палочкой по маршруту — булочная-поликлиника-аптека-больница, пока не прибавится конечный пункт назначения — кладбище... Не смей радоваться жизни, быть на позитиве, улыбаться и веселиться, не смей жить долго и счастливо, это не твое! Теперь ты на пенсии, отныне твой удел — грусть, нищета, болезни, одиночество и смерть...

НИКИТА ЗВЕРЕВ