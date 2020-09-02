Такими вы их точно не видели: Молдавские исполнительницы народных песен разделись...

Без национальной рубахи и передника многих даже не узнать, выдает разве, что шапка Гугуцэ. Мы привыкли их видеть в красивых национальных костюмах.

Казалось, в другом образе эти артистки не будут так хорошо смотреться. И уж тем более никто не мог и представить, чтобы исполнительницы, которые поют о родном крае и любви к родине могли сняться в фотосессии в стиле ню.

Но, как оказалось, стремление к оголению у звезд несмотря на жанр в крови. Представляем вам топ молдавских исполнительниц народных песен, которые тоже не прочь сняться почти в чем мать родила.

Адриана Окишану

У артистки в коллекции более 100 национальных костюмов, среди которых настоящии реликвии. Но, по-видимому, иногда Адриана не прочь сбросить с себя все и нарядится в простую мужскую рубашку.

Михаела Табурэ

Артистка помимо национальных костюмов без ума от ярких купальников с броскими принтами. Михаела не рискнула предстать перед фанатами в бикини, и ограничилась снимками в купальнике.

Корнелия Штефанец

Корнелия, как настоящая искусительница, предпочитает играть с воображением поклонников. Она не отказывается фотографироваться в откровенных купальниках, но не оголяется полностью.

Виктория Лунгу

А вот Виктория Лунгу обожает фото в стиле ню. Брызги воды, лепестки роз в ванной, бусы и томный взгляд — нестареющая классика.

Стела Ботез

Молодая артистка тоже не чурается снимков в стиле ню. Но в отличие от Виктории Лунгу, предпочитает привносить в классику изюминки, порой понятные только ей. Например, из одежды на фотосессии 3надевать только шапку Гугуцэ.

ЛИДИЯ ТКАЧ

Повторение...