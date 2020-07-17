«Вы мне завидуете, потому что я “люкс”»

Инна Сырбу уверена, что ее критикуют только из зависти.

На днях супруга демократа Сергея Сырбу Инна Сырбу опубликовала на своей странице в facebook фото в купальнике, сделанные во время отпуска. Инна позирует у бассейна, демонстрируя красивую подтянутую фигуру. Публикация набрала сотни лайков и, конечно, восторженные комментарии подписчиков.

О том, насколько сексуальна супруга Сергея Сырбу написал портал shok.md. Вопреки ожиданиям похвала не вызвала у супруги депутата восторга. Инна Сырбу раскритиковала публикацию портала, в то же время признавшись, что ей часто с фейковых профайлов пишут гадости.

Фото: соцсети

«Вы даже летом не отдыхаете (речь идет о портале — прим. автора). Благодарю за внимание и оценку, которую вы мне дали.

Спорт и правильное питание всегда дают результаты, которым завидуют. Злостные комментарии, которые публикуют в мой адрес лучшее доказательство этому. Интересно, те, кто, не зная меня, называют плохой, страшной, глупой — это девушки размера XL, которых даже не видно из-за коробок с картошкой фри? Или это завистливые тролли, которым загруженный график работы в партиях не позволят пользоваться этим «люксом»?», - написала Инна Сырбу в facebook.

ЛИДИЯ ТКАЧ

ПОВТОРЕНИЕ...