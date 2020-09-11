Не хотите, девки, замуж или просто не берут: Почему в Молдове поздний брак уже не считается позором

Следовать европейским ценностям – не всегда полезно.

Времена меняются, традиции уходят, и происходит это не всегда в нашу пользу. Национальное бюро статистики подсчитало, что в Молдове девушки вступают в брак в 26 лет, мужчины женятся в 28. Это в среднем. То есть, примерно половине выходящих замуж – около тридцатника. Года четыре назад средний возраст вступления в брак молдавских девушек был около 24. Растем.

Раньше, в советское время и в 1990-х, незамужнюю до 24-х лет записывали в «засидевшуюся в девках», если и до 30-ти не нашла мужа – и вовсе старая дева. А если рожали первого после 25-ти - в больнице приклеивали обидный ярлык "старородящая". Сейчас это кажется смешным. Собственно, кому какое дело, когда кто выходит замуж. А вот раньше это волновало окружение «старой девы» - коллег, соседей, подружек. Кто-то сочувствовал, кто-то откровенно измывался.

Сегодня у девушек на первом месте карьера, так они говорят. Хотя большинство в тайне мечтает заполучить штамп в паспорте побыстрее, причем не абы какой, а сочетаться браком с принцем по меньшей мере на белом «ауди». Иногда карьера – это просто отговорка в ожидании подходящего принца. Ведь воспитываются девушки в тех же условиях, что и раньше, а в по-прежнему патриархальной Молдове семья для женщины – самое важное. Карьера – лишь средство свить гнездышко поуютнее.

Несмотря на то, что более поздние браки считаются обдуманными, крепкими, мол, перебесились, стали мудрей, статистика говорит обратное. В прошлом году в Молдове развелись свыше 10 тысяч пар, а это на 1400 больше, чем в 2017-м. Количество разводов растет из года в год.

Не согласны с тем, что выходить замуж в 30 лет – это хорошо, и врачи. Акушер-гинеколог заявила корреспонденту «Комсомолки», что самые «здоровые» первые роды – в 20-25 лет.

Кстати, и о карьере. Чем брак и ребенок могут помешать карьере?! Напротив, ребенок – это стимул, мощный стимул чего-то добиться в жизни. А в современном мире, когда не нужно тратить кучу времени на стирку пеленок, стояние в очередях и прочие бытовые мелочи, ребенок и вовсе не может быть помехой карьере.

Так стоит ли делать карьеру до 30-ти, а потом «догонять счастье»?! Если уж появился принц, да хоть бы и без железного коня, бегите в загс. А карьеру можно вместе делать, и детей растить… Ведь ни к чему хорошему поздние браки по-европейски не приводят.

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