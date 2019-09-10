Вячеслав Ионицэ: У нас корявая система индексации пенсий, которая дискриминирует людей

Что происходит в социальной системе? Почему у одних пенсии исчисляются шестизначными цифрами, в то время как большинство пожилых людей живут впроголодь? Как государство экономит на пенсионерах? Почему так и не появились частные пенсионные фонды, о которых говорят давно? Своими размышлениями об этих и других проблемах с «Молдавскими ведомостями» поделился эксперт IDIS «Viitorul» Вячеслав Ионицэ.

Пенсионеры с «золотыми парашютами» и полуголодные старики

- Недавно в СМИ прозвучала информация о том, что в Молдове есть пенсия в 224 тысячи лей. С другой стороны, сотни тысяч людей получают пенсии ниже прожиточного минимума и живут фактически впроголодь. Откуда такие диспропорции и справедливы ли они?

- Этому способствовали объективные и субъективные факторы. Пенсия гражданина начисляется исходя из его пенсионных выплат в социальный фонд на протяжении трудовой деятельности. Ранее размер средней пенсии составлял 29 процентов по отношению к средней зарплате по экономике, сейчас – 23 процента. Если у людей до выхода на пенсию были маленькие зарплаты, особенно это касается аграрного сектора, если они были безработными, то государство выплачивает им минимальную пенсию.

Что касается крупных пенсий с шестизначными цифрами, это в основном связано, как я предполагаю, с руководящими работниками банковского сектора, у которых очень высокие зарплаты. Когда они выходят на пенсию, к ним применяется такое понятие как «золотой парашют», позволяющий без опаски прожить после выхода на заслуженный отдых. Речь идет о единовременных выплатах при освобождении от должности, которые могут достигать и нескольких миллионов лей. Таких людей мало, можно по пальцам пересчитать.

Вопрос не в том, справедливо это или нет. Проблема в другом. Считается, что государство выплачивает пенсии всем, независимо от того, какая у человека была зарплата, и работал ли он вообще.

Предлагается другой путь решения определения размеров пенсий.

Уменьшить налоги и ограничить размер пенсий

- В ITсекторе, к примеру, зарплаты составляют 60-70 тысяч лей и больше. Предлагается в этой сфере облагать налогом в социальный фонд только пять средних зарплат в реальной экономике. Учитывая, что она сейчас составляет около семи тысяч лей, то облагаться налогом в соцфонд будут выплаты только до 35 тысяч лей – все, что выше, не нужно будет делить с государством. При этом, выходя на пенсию, работники данного сектора будут получать максимум до пяти средних пенсий (средняя сейчас составляет примерно две тысячи лей). Это может коснуться и других сфер с высокими зарплатами.

Многие стали сильно волноваться по этому поводу, считая, что при огромных зарплатах они будут ущемлены при определении размеров их пенсий. Если это касается работников бюджетного сектора, я бы задался вопросом: как стали возможны эти огромные зарплаты? Если это частники и у работника большая зарплата и большие выплаты в соцфонд, то высокая пенсия объяснима. При ежемесячной зарплате до 500 тысяч лей его выплаты в соцфонд составляют примерно 100-150 тысяч лей. Соответственно, он имеет право на большую пенсию.

Наша пенсионная система сейчас устроенапо принципу: если ты много платил в социальный фонд, у тебя будет большая пенсия, а если мало платил или вообще не платил, все равно что-нибудь получишь на старости лет. Минимальную планку размера пенсий мы установили, а максимальной у нас нет. Может быть, логично установить и максимальный размер пенсий?

Однако есть опасность, что многие сочтут это опять же несправедливым и при невысоких зарплатах попытаются различными путями обеспечить достойное вознаграждение после выхода на пенсию. К примеру, особо ценный работник может согласиться на зарплату в два-три раза меньше при условии, что после выхода на пенсию ему дадут акции предприятия, компенсирующие невысокую пенсию. Будет применено множество законных других способов, чтобы не позволить государству себя обворовать на выплатах налогов и пенсий. Над этим следует серьезно задуматься, чтобы опять же не наломать дров.

Большевистские методы не принесут эффекта

- И все же можно ли уменьшить пропасть между очень бедными и сверхбогатыми пенсионерами, пользуясь инструментом индексации? Например, временно индексировать только пенсии до 10 тысяч лей?

- У нас очень разбалансированы пенсии. Более 60 процентов людей получают пенсии ниже среднего уровня и очень мал процент тех, кто получает большие. Если подходить с чисто большевистской точки зрения, мы можем это сделать. Однако это не принесет экономию пенсионному фонду. Если разделить размер индексации тех, у кого пенсии свыше 10 тысяч, на остальных пенсионеров, то на каждого придется прибавка к пенсии не более двух-трех бэнуц. Звучит это предложение заманчиво и красиво, но по сути эффекта не будет.

Вопрос более глубок. Проблема в том, что у нас система индексации пенсий корявая, она дискриминирует людей по числу лет нахождения на пенсии. При выходе на пенсию человек получает пенсию в размере 40 процентов от своей зарплаты. Но с каждым годом размер индексации пенсии все меньше и меньше в сравнении с ростом средней зарплаты. Индексация делается на основании роста инфляции и зарплаты. Она всегда была меньше уровня зарплаты. Я называю ее «линией смерти», и вот почему.

Я подсчитал, что через тринадцать лет после выхода на пенсию сумма пособия в реальном исчислении уменьшается в два раза и составляет уже 20 процентов от средней зарплаты. Получается, что если преподаватель проработал 30 лет в школе и вышел на пенсию, через 13-15 лет его пенсия в два раза меньше, чему у его коллеги, который вышел на пенсию недавно. Государство словно подталкивает пенсионеров быстрее умереть.

Один работник реальной экономики содержит одного бюджетника и двух пенсионеров

- Другая проблема в том, что у нас очень мало людей, работающих в секторе реальной экономики. По разным данным, в стране официально примерно 600 тысяч работников выплачивают взносы в соцфонд. Из них только чуть больше половины работают в реальной экономике, остальные – бюджетники. Таким образом, один работник реальной экономики должен содержать одного бюджетника и двух пенсионеров. Поверьте мне, это нигде невозможно.

Поэтому есть другой показатель – средняя пенсия по отношению к средней зарплате. Для достойной жизни после выхода на пенсию ее средний размер должен составлять 40-42 процентаот средней зарплаты. Учитывая, что сейчас средняя зарплата около семи тысяч лей, то средняя пенсия должна быть около трех тысяч лей. А она у нас почти в два раза меньше.

Государство индексацией экономит на пенсионерах

- Что происходит? У нас сейчас после реформ 2017 года индексация делается на 50 процентов меньше. Если раньше в год она составляла 9 процентов, то сейчас на уровне 6 процентов. Таким образом, индикаторы средней пенсии по отношению к средней зарплате с каждым годом ухудшаются. Если в 2011 году средняя пенсия была на уровне 29 процентов от средней зарплаты, то на сегодняшний день средняя пенсия составляет 23 процента от средней зарплаты. Разница в 6 процентов – это около 450 лей, которые большая часть пенсионеров недополучает. Государство через систему индексации в условиях отсутствия денег экономит на пенсионерах, не выплачивая им ежемесячно по 450 лей. В годовом исчислении экономия составляет миллиарды лей.

Молдова не доросла до частных пенсионных фондов

- Почему в Молдове до сих пор нет частных пенсионных фондов, как в других странах, в том числе у наших соседей?

- Потому что мы еще не доросли до этого. Самая продвинутая в этой сфере страна – Чили, где ВВП частных пенсионных фондов составляет 120 процентов. Если сравнивать с Молдовой, то это как если бы наши частные пенсионные фонды имели бы 250 миллиардов лей накоплений, которые можно было инвестировать в экономику, развивая и обогащая пенсионный фонд.

Пенсионная система бывает двух типов: солидарная и накопительная. У нас применяется первая. Суть ее в том, что каждое работающее поколение платит пенсии тем, кто работал до него, в надежде на то, что следующее поколение, в свою очередь, будет в будущем содержать их.

Когда был демографический рост, эта пирамида типа «МММ» работала, каждое работающее поколение без труда содержало предыдущее. В условиях демографического спада это бремя стало невыносимым, система обанкротилась.

Суть накопительной системы в том, что каждый работник обязан выплачивать часть денег в пенсионный фонд – он может быть как государственным, так и частным. В любой день человек может узнать, сколько у него накопилось денег.

В мире мало стран, которые используют солидарную или накопительную системы. В основном используется смешанная система, в которой несколько ступеней. Первая – применение солидарной системы. Ее, к примеру, используют в Румынии. Поясню на примере для того, чтобы понять суть. Скажем, зарплата работника – пять тысяч лей. Его работодатель платит 900 лей в пенсионный фонд, которые используются в солидарной системе для содержания предыдущих поколений. Но и сам работник выплачивает в пенсионный фонд из своей зарплатыеще 250 лей – это вторая ступень смешанной системы.

В отличие от нашей системы в Румынии работник может сам решить, в какой пенсионный фонд, в том числе из десятков частных, он хочет эти деньги вносить. Если он это не сделал, то его деньгами управляет государственный фонд. В Румынии таких людей называют «молчунами». Эти деньги в любом случае являются накопительными и в любой момент их хозяин может узнать, сколько у него накопилось. Более того, в конце каждого года фонды отчитываются о своих доходах по накопительным счетам ираспределении прибыли среди хозяев вкладов. Один из частных фондов в Румынии сообщил, что каждый из вложивших на свой счет накопительные деньги заработал за год дополнительно 14 процентов. То есть если ты вложил в этот фонд три тысячи лей, то через год твой вклад увеличивается еще на 420 лей. А через 30 лет первый взнос, учитывая рост процентных доходов на увеличивающуюся сумму вклада, достигнет 52 тысяч лей. Отмечу, что это касается только первого годового взноса. Если подсчитать накопительные взносы и прибыль за каждый последующий год, то на пенсию можно выходить со спокойной душой и без опаски жить впроголодь. Преимущество накопительной системы еще и в том, что в случае ухода из жизни эти деньги передаются по наследству правопреемникам.

Эти две ступени у наших соседей являются обязательными. Но есть и третья ступень – факультативная. Она предусматривает, что каждый человек имеет право на добровольное социальное страхование. Кстати, в нашей стране эту систему накопления дополнительной частной пенсии используют 20-30 тысяч человек – в основном работники иностранных компаний и представители среднего класса с зарплатой от 30 тысяч лей и выше.

Обещания быстро и резко повысить зарплаты и пенсии - голый популизм

- Будут ли в бюджете-2020 средства на реализацию социальных программ, о которых говорили перед последними выборами ПСРМ и Блок ACUM? В частности, среди предвыборных обещаний блока ACUM - повышение средней зарплаты в экономике до 11 тысяч лей. Насколько это реально?

- Нереально. Давайте рассмотрим это обещание со следующей позиции. Если я спрошу вас о том, взойдет ли завтра солнце, что вы ответите?! Конечно, утвердительно. Так и с этим обещанием повысить среднюю зарплату до 11 тысяч лей. Разумеется, она повысится, но когда и какой партии следует сказать спасибо за это?

У меня другой вопрос в связи с этим: какие сейчас есть у власти инструменты воздействия, чтобы повысить в ближайший год-два зарплату до обещанного уровня? Почти никаких. Она может повысить зарплату, снижая налоги, как это сделала в прошлом году предыдущая власть, создав серьезные проблемы с социальным фондом. Или стимулируя инновационную экономику, где зарплаты будут выше. Что касается повышения средней зарплаты до 11 тысяч лей, то вне зависимости, кто будет находиться у власти, это механически произойдет, по нашим подсчетам, к 2023 году перед новыми парламентскими выборами.

Зарплаты у нас медленно растут, прежде всего, из-за крайне низкой производительности труда. Один наш работник реального сектора национальной экономики вырабатывает продукции примерно на 500-600 тысяч лей. Если вычесть из этой суммы расходы на зарплату – примерно 120 тысяч лей, а также все налоги, то остаются 60 тысяч лей. Разделить на двенадцать месяцев и получается всего пять тысяч. Не может сегодня бизнес платить высокие зарплаты, потому что у нас не создаются рабочие места с высокой производительностью.

Скажем, недавно одна иностранная компания открыла в нашей стране сборку проводов для автомобильной отрасли. Очень примитивное, трудоемкое, с низкой производительностью труда производство. Затраты на одно рабочее место составили около 10 тысяч долларов. В то же время в той же в Румынии инвестиции на одно рабочее место при строительстве завода составляют примерно 450 тысяч долларов. Там используют высокотехнологичное оборудование, которое обслуживает в десятки раз меньше людей, чем на подобном производстве у нас. При высокой производительности труда работодатель на румынском современном предприятии потратит на зарплату своим работникам всего пять процентов от выработанной продукции – около двух-трех тысяч евро. Так что, обещания наших политиков резко повысить зарплату – это голый популизм.

То же относится и к обещаниям повысить пенсии. Бюджет социального страхования дышит на ладан. Если в 2016 году он составлял 4,4 миллиарда лей, из которых 15 процентов были из госбюджета, то в нынешнем году бюджет соцстрахования составляет 21,3 миллиарда лей, из которых не хватает уже 8 миллиардов лей. Эту нехватку компенсируют за счет других социальных программ – дороги, здравоохранение, образование и т.д.. Только в этом году, к примеру, для выплаты пенсий Дорожный фонд был урезан на два миллиарда лей. Та же ситуация и в других сферах. Урезая социальные программы, мы убиваем будущее.

Подготовил Николай МЕНЮК