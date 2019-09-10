Главный архитектор Кишинёва: в один момент всё может закончиться трагически

Иметь автомобиль в Кишиневе удобно — можно легче добраться до места назначения, пусть даже и сквозь пробки. Однако риски подстерегают автомобилистов на каждом шагу, а угодить в опасную ситуацию можно в любой момент, даже не подозревая этого.

Кишиневцы в шоке от того, в каком состоянии находятся столичные мосты. Многие из них неоднократно выкладывают в социальные сети фото, демонстрирующие удручающее состояние кишиневских путепроводов. Особо плачевно выглядят мосты по улице Михай Витязул и Ренаштерий национале (ниже здания цирка).

Не в лучшем состоянии и конструкция по улице Измаильской — выбоины и ямы испещрили его, однако, похоже, в примэрии это мало кого заботит.

А ведь ежедневно эти сооружения подвергаются испытаниям — пробки и курсирование крупногабаритного и большегрузного транспорта. Капитальный ремонт мостов не проводился уже очень давно, поэтому все больше и больше водителей и пассажиров общественного транспорта, которые ежедневно пересекают эти транспортные развязки, опасаются за безопасность и устойчивость этих объектов инфраструктуры. Стоят-то мосты стоят, но сколько им отведено, — известно только специалистам.

Состоянием столичных мостов озаботились в примэрии Кишинева еще в марте текущего года. Тогда заявляли, что капитальный ремонт некоторых транспортных развязок в столице намерены провести до конца года. Однако, как видит большинство кишиневцев, все осталось только на словах, а на деле — зияющие дыры на пешеходной и проезжей частях основных мостов столицы.

Эксперты, проводившие экспертизу виадуков внесли почти единогласный вердикт — в первую очередь нуждаются в ремонте те, что на улицах Михай Витязул и Измаильская. На этих объектах состояние компенсационных швов — ужасающее, соединенные части держатся практически на честном слове.

Корреспондент Sputnik Молдова обратился за комментарием к бывшему заместителю главного архитектора Кишинева Валериу Лупашку в просьбой дать экспертную оценку состоянию кишиневских мостов.

«Это — достаточно серьезная проблема не только в Кишиневе, но и, в целом, по республике. Мосты — такие архитектурно-инженерные сооружения, которые требуют постоянного обследования и надзора. Та мировая практика, которая показывает обвалы мостов, говорит нам, что за такими сооружениями надо следить постоянно и скрупулезно, что, к сожалению, у нас не делается», — сообщил собеседник.

По словам эксперта, мост на улице Михай Витязул, равно, как и мост возле столичного цирка находятся в крайне плачевном состоянии. Лупашку настаивает: сегодня никто не может сказать, насколько подверглись коррозии металлические конструкции, составляющие основы этих мостов, подмываемые грунтовыми водами и стоящие на берегах реки Бык.

«Мосты в столице — стратегические сооружения. По ним проходят основные транспортные магистрали, связывающие секторы Кишинева с центром. За такими объектами должен быть установлен самый серьезный контроль. Если не будет наведен порядок с этими конструкциями, не будет наведен порядок у их подножья, то в один момент все может закончиться трагически. Нет таких конструкций, которые были бы вечными, особенно, если за ними не следят», — подчеркнул эксперт.