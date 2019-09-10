10 Сентября 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Экономика
В Молдове любят и хотят покупать квартиры.
09.09.2019

В Молдове любят и хотят покупать квартиры. По данным Агентства государственных услуг, в Молдове до 11,5 тысяч выросло количество сделок купли-продажи квартир в первом полугодии 2019 года, а к концу декабря число договоров в этой сфере может составить около 22 тысяч, если сохранятся прежние темпы.

В этом случае прошлогодний показатель, когда было зарегистрировано 20,4 тысячи проданных квартир, - может превысить все существующие в данные момент отметки. Это количество сделок является рекордным для Республики Молдова, на 5 тысяч превышая средние цифры последних лет.

Речь не только о рынке вторичного жилья, но и о площадях в новостроях. Их, кстати, в первом полугодии 2019 года в эксплуатацию было сдано 3676 единиц – квартир и индивидуальных жилых домов.

По мнению экспертов, оживление на рынке вызвано развитием жилищного кредитования, которое не сдерживает даже рост средневзвешенной процентной ставки, зафиксированной за последние полгода. В этот период банки предоставили населению кредитов на сумму около 1,8 млрд леев, что сопоставимо с кредитами, выданными физическим лицам за весь 2018 год.


 
Количество просмотров:
240
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.