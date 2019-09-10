В Молдове любят и хотят покупать квартиры. По данным Агентства государственных услуг, в Молдове до 11,5 тысяч выросло количество сделок купли-продажи квартир в первом полугодии 2019 года, а к концу декабря число договоров в этой сфере может составить около 22 тысяч, если сохранятся прежние темпы.

В этом случае прошлогодний показатель, когда было зарегистрировано 20,4 тысячи проданных квартир, - может превысить все существующие в данные момент отметки. Это количество сделок является рекордным для Республики Молдова, на 5 тысяч превышая средние цифры последних лет.

Речь не только о рынке вторичного жилья, но и о площадях в новостроях. Их, кстати, в первом полугодии 2019 года в эксплуатацию было сдано 3676 единиц – квартир и индивидуальных жилых домов.

По мнению экспертов, оживление на рынке вызвано развитием жилищного кредитования, которое не сдерживает даже рост средневзвешенной процентной ставки, зафиксированной за последние полгода. В этот период банки предоставили населению кредитов на сумму около 1,8 млрд леев, что сопоставимо с кредитами, выданными физическим лицам за весь 2018 год.