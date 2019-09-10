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Общество
В столичном парке появился первый общественный туалет с теплой водой, умывальником и зеркалами
09.09.2019

Правда, вход в него будет платным. Столичный парк Алунелул преображается на глазах, и теперь в нем появился современнейший туалет с горячей водой, зеркалами и полноценным керамическим умывальником.

В нем даже есть, по последней моде, помещение для людей с ограниченными возможностями. Правда, туалет пока ещё не начал работу, это ожидается на следующей неделе, да и вход в него будет платным. Работать он будет с 8 утра до 23 часов вечера.

До конца года такие же туалеты должны появиться в парках Ла Извор, Валя Морилор, Валя Трандафирилор, а также парке в районе Рышкановка. Проект обошелся муниципальным властям в общую сумму в 6 миллионов леев, а со временем планируется полностью заменить туалеты старого образца новыми, сообщает телеканал ProTV.


 
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