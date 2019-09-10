Дмитрий Дьяков: "Я месяцами не спал и спрашивал себя по несколько раз в день, почему это случилось с ДПМ"

Почетный председатель ДПМ уверен: то, что произошло этим летом, было несчастливой случайностью.

Дмитрий Дьяков, почетный председатель Демократической партии Молдовы, рассказал рассказал на форуме конгресса политформирования, что ДПМ остается сильной, что много ей удалось сделать за 22 года своего существования, передает unimedia.info

«Без ДПМ конструктивный диалог в Республике Молдова невозможен. Мы очнулись, когда большинство было создано без нас», - сказал Дьяков.

По словам Дьякова, эти экстраординарные события были «связаны с деятельностью политических партий в Республике Молдова и, конечно, деятельностью ДПМ. За эти три месяца мы задавали себе вопрос о том, почему и как это произошло. Теперь я немного успокоился. Я месяцами не спал и спрашивал себя много раз в день, почему это случилось?».

В своем выступлении Дьяков сказал, что ДПМ должна победить на следующих выборах: «То, что случилось этим летом, было несчастливой случайностью». Он также напомнил о «путешествующих» людях из партии, которые первыми уехали, хотя они были наделены серьезными полномочиями.

АЛЕКСАНДР ВИНОГРАДОВ