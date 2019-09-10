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Ион Стурза высмеял возглавившего ДПМ Филипа, назвав его «наглым и тупым»
09.09.2019

"Павел, иди домой и не надоедай людям". Выдвижение Павла Филипа на роль руководителя ДПМ возмутило многих - в особенности Иона Стурзу, бывшего премьера Молдовы в 1999-м году. Он по сей день охотно комментирует события политической жизни Республики Молдова.

Выдвижение Филипа в лидеры ДПМ он назвал "наглостью, присущей молдаванину" - очевидно, Стурза не верит в то, что после всего былого Филип сумеет стряхнуть с себя всю грязь и предстать перед избирателями, что называется, "в белом".

- Наглость тупого молдаванина. На какой планете живет Филип? Вместо того, чтобы спрятаться подальше, бежать куда-то подальше, или покрывать голову пеплом, он... хочет вернуть власть! Возглавив партию-призрак, он ещё дает уроки. Павел, уходи и не морочь людям голову. Готовься к судебным процессам, - написал Стурза в социальной сети.


 
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