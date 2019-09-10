Игорь Додон приятно удивил летевшего с ним в одном самолете Леонида Агутина

Неожиданная встреча в небе. Возвращаясь в Кишинев после богатого на события визита в Москву, Игорь Додон оказался в салоне самолета вместе с известным артистом Леонидом Агутиным. Разумеется, популярный в 90-е годы прошлого века певец узнал президента Молдовы и он сделал совместное фото с ним. Агутина поразило то, что президент Молдовы летит в салоне обычного эконом-класса, а также отсутствие охраны.

- Сегодня летели в солнечный Кишинёв с президентом Молдовы в одном самолёте, без бизнес-класса, без всякой охраны. Просто пассажир – президент, - написал в Facebook Агутин, разместивший и соответствующее фото.

Его восторг разделили и подписчики:

- "Уважуха!", "Хороший рейс!", "Здорово!", "Супер! Молодец парень!", "Вот он, наш президент!"

Сам Агутин, как оказалось, летел на частный концерт в Тирасполь, где выступит по случаю 30-летнего юбилея местной телекоммуникационной компании. Также в Тирасполь приглашен и Филипп Киркоров.